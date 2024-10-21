德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）周一（10月21日）在梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz）公司第一家电池回收厂的开业典礼上，将这项投资描述为德国新产业政策的一部分，并强调德国汽车制造商不应该害怕来自中国的竞争。

据路透社报道，朔尔茨说，“有人说，中国能在电动机方面做得比我们好得多，”但“德国公司不必害怕这种竞争。”

朔尔茨还说，德国汽车行业过去经受住了来自韩国和日本的激烈竞争。他还重申了德国反对欧盟对中国制造的电动汽车征收反倾销关税的立场。“我反对对我们有害的关税，”他说。

他补充说，欧盟应该在他国的倾销和补贴使欧洲生产商实际上处于不利地位的行业使用此类措施，例如在钢铁行业。

欧盟一直指责中国制造的电动车受益于中国政府的不公平补贴。尽管中国一再否认并威胁进行报复，但是欧盟27个成员国家10月4日表决通过对从中国进口的电动汽车加征为期五年、最高可达35.3%的反补贴关税。

德国在欧盟投票中对征收关税投下反对票。德国汽车制造商约三分之一的利润来自中国的市场，它们一直对征收关税采取谨慎的立场，对关税表达关切并呼吁欧盟与中国进行更多的谈判。

奔驰汽车公司计划利用这家零碳排放的工厂从旧电动汽车电池中提取锂、镍和钴等原材料，以便进行再利用。

英国的MarketScreener网站报道说，奔驰在库彭海姆的电池回收厂的落成，让该公司得以声称自己是世界上第一家通过自己的工厂完成电池材料循环的电动汽车制造商。对锂、钴和镍等有价值的原材料的回收率可以达到超过96%。由于采用化学工艺提取原材料，能耗低于使用高炉提取。电动汽车电池的这种循环经济是实现更大可持续性的一个里程碑。

奔驰公司为建设这家新的电池回收工厂已投资了数千万欧元。该工厂的产能确保每年为超过五万个新电池模块提供可回收材料。

报道援引奔驰公司生产主管约尔格·伯泽（Jörg Burzer）的话说，“创新的技术方法能让我们以尽可能高的纯度从电池中回收有价值的原材料。这将把今天的电池变成明天的可持续原材料的矿山。”

梅赛德斯-奔驰首席执行官康松林（Ola Kallenius）表示，尽管目前对电动车的需求疲软，但是该公司仍在坚持发展电动车。他说，“顾客决定市场。”

德国总理朔尔茨说，电池回收有助于欧洲在原材料方面实现更大的独立性。他还说，欧洲已经是循环经济领域的世界领导者。这不仅有生态原因，而且也有经济意义。“这就是我们正在制定国家循环经济战略的原因，该战略应该在今年年底前通过，”他说。

在德国反对欧盟对从中国进口电动车征收反倾销关税问题上，英国广播公司BBC援引分析说，德国汽车产业的利益决定支配了对中国的整体立场。欧盟征收关税的表决后，德国汽车工业协会和三大汽车制造商大众汽车（Volkswagen AG）、奔驰公司（Mercedes-Benz）和宝马（BMW）都发表声明反对加征关税。

德国汽车产业每年营收超过5000亿欧元，占德国GDP的5%，直接雇用约82万人。该产业对中国市场依赖程度高，2023年德国汽车制造企业在中国销售了超过370万辆汽车，此外还有大量汽车零部件销往中国。

报道援引分析说，德国在经济上对中国的依赖远大于其它欧盟国家，尽管中国汽车品牌开始成为欧洲公司的强大竞争对手，但目前在大多数德国汽车公司心目中，中国市场上的汽车销售量仍超过这个考量，这也被批评是将短期收益置于长期风险之上。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在2023年初首次提出欧盟对华“去风险”，此后这一思路成为欧盟应对中国挑战的主轴。

德国政府去年7月也公布中国战略报告，将北京定位为“系统性对手”，提出去风险和降低对中国依赖的总体目标。

但分析表示，德国的实际行为与其对华战略并不一致，政府内部对去风险存在分歧，对中国的态度正受到政党政治的影响。