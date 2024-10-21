王赫：如果再爆股災 中共還能照舊統治嗎？

9月24日，央行宣布創設兩項結構性貨幣政策工具支持資本市場，證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）首期5000億，首期股票回購、增持再貸款3000億。這是中共史上第一次。

之後A股暴漲，上證指數七八天就漲了1000點，攀上3600多點的高位。然而，A股畢竟被人稱為「垃圾股市」。10月9日，A股坐上「過山車」，三大指數齊跌，股民哀嚎一片。之後震盪下行，至10月21日，上證指數報收3268.11點，較3600多點高位下挫400點。

需要指出的是，A股被引爆，並非央行這兩項結構性貨幣政策工具的直接作用，而是社會上壓抑已久的投機、投資慾望因為央行的政策宣示而被釋放出來了。事實上，央行這兩項政策工具分別在10月10日、10月17日才落地。

其實，A股暴漲，當局始料未及，也並不樂見。當局渴望的是「長年牛市」，希望中長期資金入市。而且，大量投資者匆忙從銀行贖回理財產品、轉讓大額存單，甚至「借貸炒股」（如使用消費貸來炒），風險巨大。

因此，10月8日，央行主管媒體《金融時報》稱，金融管理部門已對商業銀行發出窗口指導，要求其嚴禁信貸資金流入股市。三天內，超30家中小銀行密集「示警」。部分大行也開始表態。10月18日，2024金融街論壇年會上，央行行長潘功勝也明確表示，信貸資金不可違規流入股市，這是金融監管的一條紅線。

但是，慾望一旦被釋放，就難以收住；而且，一旦慾望與A股扭曲的制度、當局的錯誤政策相結合，災難就是必然的了。這也是為什麼中國股市平均幾年就會發生一次股災的原因所在（如果以跌幅在20%以上作為大跌的標準，本世紀頭20年股災已有十次，詳見筆者「經歷太多股災 股民終要覺醒」一文）。

A股制度之扭曲，眾所周知。這裡僅以最新創設的兩項結構性貨幣政策工具為例，淺談當局相關政策的問題。

其一，證券、基金、保險公司互換便利（SFISF），支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產為抵押，從央行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。固然，SFISF與美聯儲創設的定期證券借貸便利（TSLF）存在相似之處，均「以券換券」，不涉及大規模基礎貨幣投放，不會直接影響資金面。但是，TSLF誕生於美國次貸危機時期，其主要目的是緩解金融機構的流動性壓力，與SFISF提振股市的目的不同。兩者在資金用途、抵押品、期限以及質押率等方面有較大區別。更重要的是，美國股市規範，美聯儲啟用TSLF工具對美國股市有正向效果；而A股極不規範，SFISF的效果實難預料。此外，股市、債市資金恰似蹺蹺板，如果SFISF引導部分資金轉向股市，或對債市產生利空，當局恐怕顧此失彼。

其二，股票回購、增持再貸款。關於上市公司回購股票，在國際上很普遍。比如，蘋果公司自2013年初以來共回購了價值7006.1億美元的普通股，已發行股票數量較峰值時減少了42.24%。如果蘋果在過去11年裡沒有花一分錢回購股票，則其過去12個月的每股收益將僅為3.87美元，而目前的實際水平為6.50美元以上。但是，一如蘋果，國際上企業通常會使用自有資金而非借入資金來回購股票；如果利用貸款回購股票，這其間的風險和損失誰來承擔、如何承擔？況且，A股本身就存在系統性風險。

關於主要股東增持股票，本身無可厚非。但是中國股市的一大痼疾是「一股獨大」，大股東持股往往在60%、70%以上，公司治理結構長期畸形。一直有專家呼籲將大股東持股比例降至30%以下。現在當局支持主要股東增持股票，不是反著走路嗎？

通過以上簡單分析，可以看出，當局在經濟大盤動搖的形勢下，把希望寄託於刺激股市復甦（跡象是：9月24日央行等三部門首先開新聞發布會，26日才開政治局會議討論經濟問題；之後、發改委、財政部、住建部等等才陸續開新聞發布會）；而股市復甦，又乞靈於一些從國外抄來的似是而非的貨幣政策工具，全然無視中國股市之高度扭曲和社會投機心理之強烈。

因此，當局的支持股市政策，必然引發股市的劇烈震盪，最終難免以股災收場。

對中共而言，最可怕的是，當前的大形勢，如果再發一次股災，自己會不會下台？

回顧歷史。清廷亡於辛亥革命，辛亥革命直接源於武昌首義。武昌首義成功關鍵因素之一是，湖北新軍被清廷調去鎮壓四川的「保路運動」、致使武昌城內空虛。而「保路運動」的導火索，則是1910年上海股災，炒股的川漢鐵路公司的CFO（總收支）將手頭上握有的350萬兩白銀輸個精光；這又疊加腐敗、官場內鬥、政見分歧（「鐵路國有」政策本身並無大錯），致使民怨沸騰（川漢鐵路公司的銀子是強行攤派而來的，「一點一滴之膏血，類由傾家破產，敲骨吸髓而來」），當局應對失當，革命黨人乘機起事，「保路運動」遂成辛亥革命先聲。從某種意義上講，1910年股災引發的多米諾骨牌效應，導致清廷滅亡。

如馬克‧吐溫所說，歷史不會重複，卻會押韻。如果再爆發一次股災（從目前的情形看是必然的），其對中共的衝擊，實在令人聯想不已。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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