美國麥當勞牛肉堡疑爆大腸桿菌 10州已致1死49病

【新唐人北京時間2024年10月23日訊】週二（10月22日），美國疾病控制與預防中心（CDC）發出警告，美國麥當勞的4盎司牛肉堡（Quarter Pounder），在美國的科羅拉多州、內布拉斯加州等十個州，疑已造成49位民眾感染大腸桿菌生病，其中一位老人死亡。

CDC表示，49例病例由9月27日至10月11日期間發生，有27例來自科羅拉多州，其餘包括內布拉斯加州、堪薩斯州和猶他州等。當局正展開調查，目前尚未確定成因。

CDC說，目前有10人住院，其中包括一名患有溶血性尿毒症候群的兒童。科羅拉多州一名老年人死亡。

CDC說，所有病人都帶有相同的大腸桿菌菌株，並表示在出現症狀之前，曾在麥當勞吃過東西，其中大多數人特別記得吃過4盎司牛肉堡。

美國麥當勞發聲明表示，受影響的10個州和另外4個州的部分地區已停售「4盎司牛肉堡」，並強調極度重視食品安全。

聲明說，調查的初步結果表明，部分病例可能與4盎司牛肉堡中使用的洋蔥條有關。這些洋蔥條由一家供應商提供，該供應商為三個配送中心提供服務。

受影響地區的包括科羅拉多州、堪薩斯州、猶他州和懷俄明州，以及愛達荷州、愛荷華州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、內華達州、新墨西哥州和俄克拉荷馬州的部分地區。

消息傳出後，麥當勞股價在週二盤後一度大跌超過10%。

大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。感染大腸桿菌的人可能會出現嚴重胃痙攣、腹瀉、發燒和嘔吐等症狀。雖然大多數患者在一週內無需治療即可痊癒，但也有人可能會出現嚴重的腎臟問題，需要住院治療。

此外，美國農業部（USDA）10月9日發布全國範圍的召回通知，近1200萬磅肉類和禽類產品可能受到李斯特菌（listeria）污染，其中包括運送給紐約州和新澤西州的肉品。

美國農業部表示，買到受污染產品應丟棄或退貨。食用被李斯特菌污染的食品可能會導致嚴重疾病，甚至致命。

這些被召回的產品包括預製沙拉、墨西哥捲餅（burritos）以及好事多（Costco）、喬氏超市（Trader Joe’s）、塔吉特（Target）、沃爾瑪（Walmart）和克羅格（Kroger）等連鎖商店出售的其它食品。

（責任編輯：李恩真）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/10/23/a103923702.html