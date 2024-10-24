盧秀燕（右）今天參加行政院會爭取碳費八成留地方，在中市府前則有環團要她出席中火環評大會。 圖：新頭殼合成

台中市長盧秀燕繼日前與中台灣8個縣市首長攜手向中央喊話，盼碳費回饋地方建設後，今（24）日北上參加行政院會，期盼中央明年起開徵的碳費能留 8成在地方。不過，今天同時有十多個中部環團聚集市府，要求盧秀燕應親自出席下週三的環評大會，現場力擋中火大擴廠。但中市府沒有給明確的答案。

盧秀燕在於院會開始前與環境部長彭啟明碰面，為全國22個縣市政府請命，期盼中央明年起開徵的碳費能留八成在地方，以利推動減碳工作，讓地方進行永續淨零改善，降低民眾因氣候變遷所受的衝擊。

台中市政府環保局表示，碳費分配應比照空污法第17條，修正氣候變遷因應法母法，分配一定比例由地方推動溫室氣體減排，並進行相關防災、因地制宜之調適建設，降低民眾因氣候變遷所受衝擊；且各地方和中央合作執行空污費收取與使用，6成空污費撥交地方，此作法行之有年，累積經驗豐富且空品也確實獲得改善，盼中央碳費徵收應比照空污費辦理。

環保局重申，治理空污、永續淨零是台中市的重要課題，除了與中火不斷協調，減少 300萬噸燃煤，更完成「永續淨零三部曲」，台中市在推動淨零排放方面已取得階段性成果，盼中央和地方能夠攜手應對氣候變遷挑戰。

當盧秀燕人在行政院會的同時，中部十多個環團到市府叫陣，「盧秀燕出來打球、率隊出席中火環評大會、要求燃氣機組減半、別只會消費中火！」

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，中火二期燃氣環評初審一次快速過關，台中市政府未做好地方把關，無視中火大增氣，造成空污及碳排減量有限，甚至將成全球最大煤氣火電巨獸。

環團要求盧秀燕連袂中部其他六縣市首長，親自出席下週三環評大會，現場力擋中火大擴廠，要求燃氣機組減半。中部環團提出四項行動訴求：1. 盧市長率隊出席環評大會。2. 支持「1：1」等量煤改氣，中火二期燃氣至多新建 2部氣電機組。3. 最遲2029無煤中火，落實選前承諾。4. 至多 4部中火燃煤機組轉備用，啟用條件要加嚴。

台中市政府回應，台中市政府與各界同樣關心中火二期燃氣計畫興建 4部燃氣機組污染排放情形，也在環評審查會明確表達，堅持中火總碳排量及污染排放量應以112年為基準逐年遞減。市長盧秀燕也於10月19日中部8縣市區域治理平台首長會議暨2024第四屆台灣氣候行動博覽會中共同簽署「2024中台灣區域氣候行動倡議」，同時，納入「呼籲中央能源政策應加速脫煤、低碳轉型，並逐年降低燃煤電廠燃煤量」等內容，以監督中火的減排成果。

環保局也說，針對環境部預定於10月30日召開的中火二期燃氣環評大會，台中市政府重申維護空氣品質的立場，要求台電公司遵循「增氣必須拆煤」的原則，即每新增一部燃氣機組，必須至少拆除一至兩部燃煤機組，以切實保障市民健康。

對於盧市長是否會出席環評大會，市府僅回應「會視行程評估」。