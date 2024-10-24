中国在提升与津巴布韦的战略合作伙伴关系后进一步加大了对这个非洲国家的投资，包括在这里建立一家非洲大陆最大的综合钢铁制造厂之一。这个大型投资项目在加强津巴布韦的工业化水平以及创造就业的同时，也给当地村民带来了冲击，包括土地被征用以及环境受到污染等。受这家钢铁公司运营影响的村民们正在呼吁有关方面公正解决他们的诉求，包括对土地被征用的村民进行合理补偿与安置。

居住在穆申杰雷(Mushenjere)的村民们被告知必须离开他们生活了40多年的家园。这个村庄靠近姆武马的曼希泽(Manhize)。一个叫做迪森钢铁的公司(Dinson Iron and Steel Company)正在接管他们的土地。该公司由世界上最大的不锈钢生产商之一的中国民营企业青山控股集团所拥有。

新华社今年8月发自哈拉雷的报道说，今年6月，这家钢铁厂开始生产生铁。根据公司的规划，迪森钢铁公司预计在项目的第一阶段年产60万吨碳钢，随后将逐步增加到120万吨、320万吨，并最终在最后阶段达到年产500万吨。

报道援引津巴布韦总统和内阁办公室负责政策分析与协调和发展规划的副首席秘书威拉德·马努戈(Willard Manungo)的话说，该大型项目将振兴并帮助释放津巴布韦、南部非洲发展共同体乃至整个非洲大陆的经济和工业潜力。

但是，预计将成为非洲最大钢铁厂之一的迪森钢铁面临来自当地社区的强烈反对。五年前启动的这个项目已使100多个家庭流离失所，使他们陷入贫困，粮食也没有保障。

2024年6月14日，曼希泽当地的村民举行抗议，阻止迪森钢铁公司的卡车进入工厂。村民们抗议公司涉嫌不当行为，包括在没有补偿的情况下强行征用他们的农田，以及由此造成的粮食短缺和严重的粉尘污染。

村长：我们要的是发展，而不是毁灭

81岁的村长乔库塔乌拉·查南达(Chokutaura Chananda)10月20日在接受美国之音采访时呼吁这家中国公司履行其对村民进行补偿和安置的承诺。他呼吁包括政府和人权组织在内的所有利益相关者进行干预。

“我们呼吁所有相关方团结一致，支持我们的诉求，”查南达说。“作为这些土地的合法拥有者，我们理应得到迪森钢铁公司的公正对待。我们要的是发展，而不是毁灭。”

查南达告诉美国之音，在6月份的那次抗议之后，村民们因收到来自政府安保部门的威胁而生活在恐惧中。他解释说，尽管社区欢迎投资和商业开发，但他们感到这家公司的所作所为不尊重人且麻木不仁。

缺乏补偿和安置计划

在这家厂建成之前，这个社区主要依靠自给自足的农业为生。搬迁打破了他们的传统生活方式，迫使他们放弃从事农业。尽管政府大力宣扬该工厂为国家带来的经济效益，但当地居民的生活质量尚未看到实质性的改善。

公司承诺进行包括道路和住房在内的基础设施建设，但社区反映缺乏进展。流离失所带来了一场人道主义危机，许多家庭难以满足基本需求。这种情况引发了对该项目长期可持续性及其对当地人口影响的担忧。

受影响的三个村庄的主席陈杰赖·穆肖雷(Chenjerai Mushore)也提到了这些担忧，并强调了持续的环境挑战和缓慢的补偿进程。

穆肖雷提到，这家矿厂仅重铺了2公里的道路，这加剧了粉尘污染。他强调，亟需完成道路项目以减轻这些风险。

为了解决空气污染问题，穆肖雷呼吁采用更创新的绿色技术，确保公司烟囱排放100%的清洁空气。

公司否认有不当行为并承诺遵守规定

针对村民提出的有关环境方面的指控，迪森钢铁公司的公关经理约瑟夫·肖科(Joseph Shoko)坚决否认公司有任何不当行为。肖科告诉美国之音，公司致力于环境合规，并正在投资建设一个耗资20亿美元最先进的钢铁厂、污水池和烟囱。

为了减轻对当地社区的影响，迪森钢铁公司已重新铺设了四公里的道路，并为受影响村民提供每户每月200美元的补偿。此外，该公司优先为这些等待搬迁的居民提供就业机会。

肖科进一步解释说，有关补偿的评估工作目前正在进行中，涉及政府各部门。

“最终补偿金额将由这些部门在全面评估后确定，”肖科说。

津巴布韦政府对生活在曼希泽钢铁厂附近的居民的最新立场仍不明朗。当记者联系津巴布韦矿业部长温斯顿·奇坦多(Winston Chitando)，要求他对此置评时，他要求提供书面的置评请求和截稿时间。他的政党 - 执政的津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线目前正在布尔瓦约举行特别大会，这可能解释他回复的延迟。

中国提升与津巴布韦的战略关系后加大了对它的投资

津巴布韦和中国多年来保持着牢固的联盟。在穆加贝总统任期内，西方国家对津巴布韦实施经济制裁，北京与哈拉雷的关系进一步加深。随着国际资金和投资减少，中国成为津巴布韦的主要支持者。

在埃默森·姆南加古瓦(Emmerson Mnangagwa)总统任内，津巴布韦和中国在2018年将双方关系提升至全面战略合作伙伴关系。这一举措推动中国加大了对津巴布韦的投资，尤其是在采掘业。然而，这一投资因其对环境的潜在负面影响而受到环保和人权活动人士的批评。

环境监测及减排措施

环境管理局(EMA)的环境教育和宣传经理阿姆凯拉·西丹杰(Amkela Sidange)称，迪森-曼希泽钢铁厂目前正接受环境监测。尽管尚未收到投诉，环境管理局仍在密切监督之前环境审计中列出的减排措施的实施情况。

环境管理局的审计报告说，这家钢铁公司正在积极解决审计报告中突出提到的问题。

“一个关键的问题是废水排放不当，而公司正在通过建设废水稳定池进行整改。此外，公司已提高石灰石厂的堆料高度，并采取措施抑制厂内的粉尘，例如使用气囊和对相关区域进行加湿等，”报告说。

它提到，为了减少进出道路的灰尘，该公司正在将一条道路升级为柏油路面。固体废物管理措施也得到了改善，设立了单独的回收和堆肥场所。发电机废油通过出售给相关经销商进行安全处置。

报告说，“环境管理局已建立环境监测点以监测水质，确保工厂的运营不会对环境或公众健康造成损害。该机构正密切关注减排措施的进展，以确保他们及时完成并符合环境法规。”