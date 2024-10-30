【禁聞】美中換囚 小粉紅減刑回國背後有內情？

【新唐人北京時間2024年11月02日訊】今年9月期間，美中進行換囚行動。在美國因威脅民主人士被判入獄9個月的留學生吳嘯雷已返回中國，而美籍牧師林大衛也已返回美國。分析指，小粉紅作為換囚對象，背後或有不尋常內情。

美國聯邦法院解封的一份文件顯示，基於美國重大外交政策利益，拜登政府尋求法院命令，授權美國法警署9月12日至26日期間釋放吳嘯雷。

吳嘯雷之前因騷擾民主活動人士而被判監禁。根據美國司法部文件，吳嘯雷自6月7日起在監獄服刑。拜登9月12日簽署一份赦免文件，將吳嘯雷的9個月刑期減為按已服刑時間算，文件稱這符合美國的「國家利益」。

吳嘯雷已於16日返回中國，他獲得減刑的條件包括不可再涉足美國領土和屬地，不得再犯任何針對美國的罪行或違反美國法律的行為。

中國民主黨聯合總部副主席界立建：「吳嘯雷在美國已經犯了重罪，刑期雖然是沒有完全服刑完畢，但是這個結果、這個效果也震懾了這幫親共的、為中共做事的，甚至一些表面是留學生，繼續為中共比如說竊取軍事祕密，危害美國國家利益的這些犯罪份子。」

知情人透露，吳嘯雷被釋放是美中換囚行動的一部分。9月15日，美國國務院宣布，被中共囚禁18年的美國牧師林大衛獲釋返美。

林大衛在2006年遭中共拘捕，美國國務院認定他是遭中共「錯誤羈押」的美國人之一，多年來一直敦促北京放人。

旅美時政評論員邢天行：「中共一貫是用破壞踐踏人權換取它個人的利益，它經常在中國抓一些政治異議人士，或者說它認為的一些危險人物，包括美國的公民。把這些人抓出來之後，它就要去跟美國政府來交涉。這也是作為人權惡棍國家的做法。」

分析認為，吳嘯雷被中共選做換囚對象，背後的水很深。

邢天行：「這件事情剛出來的時候，可能很多人會覺得他只是一個小粉紅，也許是他被中共污染得比較嚴重的行為。但是通過這種交換，說明吳嘯雷背後的水很深。這個不是說他的父母有一點點勢力，去要求一下就能做到的。這絕對是中央級別的人才能夠動用這樣的力量，或者說吳嘯雷的家庭，包括吳嘯雷本身在間諜這方面涉入的東西，他並非是一個普通的留學人員。」

有人在網絡曝光吳嘯雷是官三代，父親是北京市門頭溝區稅務局前局長。

界立建：「吳嘯雷在美國做這個事情，他可能留學是假，潛伏在美國各種滲透或者是監視管控一些留學生，作為組織者，可能這是他更多的政治代表的身分，可能就是中共政府安排在美國的一個非常重要的的政治代理人。」

中共這次換囚，也被認為有更長遠的打算和更大的陰謀。

旅美中國維權律師吳紹平：「吳嘯雷在海外如此積極的為中共賣力的幹活，如果中共不營救他，它要讓更多的人來為中共在美國活動的話，其他人願意嗎？中共想要顛覆美國、破壞美國的目的能實現嗎？所以它並不是真正想換吳嘯雷，它背後有更長遠的打算。它想找到更多的人來積極的在美國替中共賣命。」

旅美中國維權律師吳紹平認為，這種換囚方式對美國非常危險。

吳紹平：「美國通過這種人質外交的手段來一囚換一囚。只會讓美國人的人身風險性成倍的增加。因為中共是一個獨裁政權，一切是由黨說了算，掌權者說了算，它不講法治，沒有人權。而美國是三權分立的國家，它要依法辦事，美國政府它能隨便抓人嗎？至少從這點上它是不可以。」

吳嘯雷2022年就讀美國伯克利音樂學院期間，對同校張貼海報宣傳民主、聲援白紙運動的中國留學生佐伊進行威脅恐嚇，之後被判9個月監禁。佐伊的兩名友人10月30日告訴媒體，佐伊對吳嘯雷被釋放十分震驚和不解，並且擔心自己的人身安全。而一位朋友幾天前在Instagram上還收到了吳嘯雷威脅性的留言。

編輯/採訪/李韻 後製/鐘元

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