分析人士表示目前中国和俄罗斯正在南极洲深化合作，这一趋势可能会削弱各国对海洋生态保护的努力，并打破这一资源丰富地区的长期现状。

上星期，在澳大利亚举行的南极海洋生物资源养护委员会(CCAMLR)年度会议上，中国和俄罗斯被指控合作阻止关键提案，包括建立新的海洋保护区和修订南大洋磷虾渔业管理计划的提案。

该委员会成立于1982年，是“南极条约体系”的一部分，确立了南极的法律地位，由四个不同的条约组成。

南极海洋生物资源养护委员会专注于保护南极的海洋生物和其他资源。该委员会共有26个成员，包括中国、俄罗斯、美国、澳大利亚和欧盟。

任何成员都可以否决提议的措施，近年来，中国和俄罗斯多次利用这一权力封阻了委员会提议的保护措施。

一些成员表示，在今年的会议上，包括建立四个新的海洋保护区和延长现有磷虾管理措施在内的所有提案，都被中国或俄罗斯或两者共同阻止。

澳大利亚南极司的一位发言人在书面回复中告诉美国之音(VOA)：“令人最为关切的是，一些成员未能支持在协调进程正在进行期间延长现有的磷虾管理措施。”

“这对南极海洋生物资源养护委员会来说是倒退，置磷虾及其支撑的生态系统和捕食者于危险之中，”该发言人补充道。磷虾是一种类似虾的小型甲壳类动物，在海洋食物链中起着至关重要的作用。

南极海洋生物资源养护委员会成员希望保留的措施是当前将南极半岛附近的一处保护区内的磷虾捕捞量限制在不超过62万吨的机制。

此外另有62万吨的可捕捞磷虾分配到多个子区域，以防止磷虾捕捞集中在一个区域。

该措施需要在南极海洋生物资源养护委员会会议上获得所有成员国的批准，每年续期。分析人士表示，中国和俄罗斯阻止磷虾管理措施延续的举动将影响企鹅、海豹和鲸等物种的关键食物来源的可持续性。

塔斯马尼亚大学(University of Tasmania)的南极事务专家托尼·普雷斯(Tony Press)在视频采访中告诉美国之音：“如果在南极的一个小区域内捕捞过多的磷虾，将限制海豹和企鹅种群可获取的食物供应量。”

在他看来，南极海洋生物资源养护委员会内的其他国家应该尝试通过外交手段集体挑战中国和俄罗斯封杀提案的决定，或者决定在不涉及北京或莫斯科的情况下实施这些提案。

普雷斯说道：“其他国家可以决定，俄罗斯和中国的行为意味着他们将不得不开始在成员国自己之间实施决策。”

专家表示，中国和俄罗斯拒绝支持提议的措施，因为他们认为建立更多的海洋保护区将导致更多的南极地区无法使用或开发。

澳大利亚国立大学(Australian National University)国际法教授唐纳德·罗斯威尔(Donald Rothwell)说：“他们认为，一旦采用了海洋保护区，就会产生滚雪球效应，并增加支持建立更多海洋保护区的力度，而这两国认为，这可能导致在南大洋完全禁止海洋生物资源的开发利用。”

塔斯马尼亚大学海洋与南极研究所研究员琳达·戈尔德斯沃西(Lynda Goldsworthy)表示中国在南大洋增加其渔业足迹的目标之一是“增加在南极地区的地缘政治影响力”。

然而，戈尔德斯沃西说，俄罗斯在南大洋的投入已经不如从前，其阻止南极海洋保育努力的驱动力是要挑战基于规则的国际秩序。

她通过电话告诉美国之音：“俄罗斯扮演了破坏者的角色，这些反对意见是其全球破坏战略的一部分。”

俄罗斯外交部和俄罗斯驻美国大使馆尚未对美国之音的置评请求作出回应。中国外交部和中国驻澳大利亚大使馆也未回应美国之音的置评请求。

南极海洋生物资源养护委员会在2009年和2017年成功建立了南大洋的两个海洋保护区，但此后未建立新的保护区。2024年会议上提出的四个新保护区将使南大洋的保护面积增加至26%。

南极现状

随着北京在南极洲的影响力扩张，中国与俄罗斯在南极洲的合作加深。今年2月，中国在靠近一个美国研究站的地方成立了一个新的科研站。一些安全分析人士担心该站可能被用于情报收集或发展军民两用能力。

普雷斯表示，中国在南极洲的影响力增加，使北京能够在南极海洋生物资源养育委员会等区域组织中更加大胆地宣示其议程。

普雷斯在接受美国之音采访时表示，中国在上周会议上的行为“反映了他们的信心，因为他们现在是南极洲有重要存在的一方”。

普雷斯补充道：“他们（中国和俄罗斯）所做的很多事情表明，他们现在采取的行动是为了确保未来可能采取的行动不受任何限制。”

戈尔德斯沃西说，中国和俄罗斯在南极的日益协作可能会对“南极条约体系”带来潜在的挑战。

她告诉美国之音：“在南极大陆上，保护企鹅的工作也遇到了阻碍，我确实认为，俄罗斯和中国都在为一旦现有采矿禁令被取消时(开采矿产)做准备。”

罗斯威尔表示，尽管北京和莫斯科一直在阻止南极海洋生物资源养护委员会的提案，但尚不清楚这种趋势是否已“完全影响到《南极条约》之内的决策”，该条约将南极指定为用于和平目的和科学研究的非军事区。

即便中国和俄罗斯无法轻易挑战《南极条约》，罗斯威尔指出：“中国将发现与俄罗斯结盟有利于实现其在南极行使控制和影响的愿望。”

戈尔德斯沃西补充道，如果中国和俄罗斯在包括南极海洋生物资源养护委员会在内的“南极条约体系”中保持其“好斗方式”，可能会将“一个安全的地区”变为“一个更趋向于不和平的大陆”。