津巴布韦正致力于成为非洲最大的钢铁厂所在地，但即使项目正在加速生产，围绕该项目的争议仍在继续。

过去几个月来，村民指责中国钢厂的子公司迪森铁钢公司（DISCO）未经补偿占用他们的土地，破坏环境，并未协助村民搬迁。

人们还担心该项目及气候危机的影响正在威胁住在工厂附近地区村民的粮食安全。

今年81岁的村长乔库塔乌拉·查南达(Chokutaura Chananda)告诉美国之音，村民们正请求所有相关方的帮助，并敦促中国钢铁公司兑现补偿和搬迁的承诺。

查南达表示：“我们呼吁所有参与方介入，团结一致支持我们的诉求。作为土地的合法所有者，我们应当得到迪森的公平对待。我们寻求的是发展，而非破坏。”

作为世界上最大的不锈钢生产商之一，中国青山控股集团的子公司迪森否认存在任何不当行为。

6月，一些当地村民发起抗议并试图阻止迪森的卡车进入工厂。村民指责该公司未予补偿就强行将居民赶离农田，导致粮食短缺和严重的粉尘污染。

查南达告诉美国之音，虽然公司欢迎投资和商业发展，但居民感到公司行为不尊重且冷漠无情。

这家大型钢铁和采矿公司正在围绕该地区的农田和牧场筑墙，使穆申杰雷村的家庭与传统生计资源隔绝。在2021年钢铁矿场进入曼希泽之前，当地居民主要依靠自给农业谋生。

村民们表示，该工厂已导致100多户家庭流离失所，陷入贫困和粮食不安全之中。

9月，自然资源治理中心发布的一份报告得出结论称，中国在津巴布韦的采矿活动并非一定互惠共赢。

报告指出：“现场证据表明中国籍员工与津巴布韦员工及东道社区之间的裂痕日益加深。越来越多的津巴布韦人指责中国展现出殖民主义特征。”

报告还发现，迪森钢铁厂附近的村庄“被中国公司显着地排除在参与平台之外。”报告补充道：“缺乏有效的参与和咨询，使受影响的社区感到被剥夺权利和边缘化。”

经济利益的承诺

价值15亿美元的工厂于7月投产，预计在生产的最后阶段创造1万个就业岗位。目前工厂的产能运转率为60%，目标是在明年年初达到75%。

津巴布韦期望该项目将带来经济利益，并在未来从工厂出口钢材。

津巴布韦矿业与矿产开发部部长温斯顿·奇坦多(Winston Chitando)在6月参观工厂后表示，钢铁行业可能为国家经济贡献约50亿美元。

迪森集团项目总监威尔弗雷德·莫茨(Wilfred Motsi)称该发展是津巴布韦制造业的重要里程碑。

他对中国新华社表示：“我们正在重回辉煌时代，当时津巴布韦是南部非洲的工业中心之一，钢铁业的开放将实现这一目标。”

粮食不安全与环境问题

尽管有基础设施发展（如道路和住房）的承诺，但居民称进展缓慢。人们担心流离失所加剧了村民本已脆弱的生计。8月，联合国表示，津巴布韦的粮食不安全状况在经历了历史性干旱后“迅速恶化”。

三个受影响村落的主席陈杰莱·穆肖尔(Chenjerai Mushore)反映了这些担忧，强调环境挑战和缓慢的补偿过程。

穆肖尔声称，矿山的道路修复项目导致粉尘污染，他强调完成该项目以减轻这些风险的紧迫性。

回应关注

迪森公司发言人约瑟夫·肖科(Joseph Shoko)否认存在任何不当行为，并告诉美国之音公司致力于环境合规，正在投资先进的污水池和烟囱。

由于村民的农田现已位于钢厂范围内，肖科表示，自2月以来，迪森为22位被视为户主的老人提供每月200美元的食物补助，直到他们搬到新居。

他还表示计划支持6位其他户主，并为年轻居民提供就业机会，而非金钱援助。而在搬迁到新居住区以前，公司都会优先为居民寻求就业机会。

据穆肖尔和肖科称，该矿正为流离失所的社区在指定搬迁区建新居。

肖科进一步解释道，涉及政府各部门的补偿评估正在进行中。

肖科总结道：“最终的补偿金额将由这些部门在详细评估后决定。”

津巴布韦矿业部长温斯顿·奇坦多未回应美国之音的进一步评论请求。

津中关系

多年来，津巴布韦与中国一直保持牢固的联盟。在罗伯特·穆加贝(Robert Mugabe)执政期间，当西方国家对津巴布韦实施经济制裁时，两国关系进一步加深。随着国际融资和投资减少，中国成为主要支持者。

在总统埃默森·姆南加古瓦(Emmerson Mnangagwa)的领导下，津巴布韦与中国于2018年将关系提升为战略伙伴关系，促进了中国在采掘业的投资。然而，迪森钢厂因其对环境的潜在负面影响受到环境和人权活动家的批评。

津巴布韦环境管理局正在与钢铁矿厂合作，解决活动家和村民提出的问题。津巴布韦环境管理局环境教育和宣传经理阿姆凯拉·西丹杰(Amkela Sidange)表示，津巴布韦环境管理局密切监督上次环境审计中提出的减排措施的实施进展。

津巴布韦环境管理局在回应美国之音的评论请求时表示，迪森曼希泽工厂目前没有环境违规行为，然而津巴布韦环境管理局也指出，“正在监测该工厂几个月前由该机构进行的环境审计中提出的环境合规减排措施的实施进展。

津巴布韦环境管理局指出这家钢铁公司一直在解决审计中发现的问题，包括将从迪森到马维斯(Mavise)的通道升级为柏油路，以进一步减少粉尘。

津巴布韦环境管理局表示，该公司正在申请必要的环境许可证，包括废水处理和空气排放许可。津巴布韦环境管理局补充称，将继续对该工厂进行监测，“以确保各项工作在规定的时间内完成，并确保项目开发不会损害环境或公众健康。”