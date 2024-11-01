印尼电动车市场目前出现一股“红潮”，中国品牌市占率逾八成。然而，观察人士警告，这恐导致电动车产业过度依赖中国，导致印尼新能源经济遭受地缘政治紧张波及。此外，中国车商未提出明确的电池回收政策，也使环境污染隐忧浮现。

中国电动车在印尼引发热潮

“最近有愈来愈多人来到我们店里，他们大部分都想把原本的汽油车改换成电动车！"忙了一整天，才刚下班的卫斯理·尼尔（Wesley Niel）终于找到时间接受访问，他兴奋地透过视讯镜头，对美国之音介绍现在最热门的车款。

“我们店现在最畅销的（电动）车款就是我们的比亚迪M6。因为在印尼，没有一辆电动车是三排座的MPV，就只有比亚迪有，”卫斯理·尼尔说。

即便才在雅加达的比亚迪Arista PIK分店担任品牌顾问约10个月的时间，但卫斯理·尼尔说，他已经看到这个全球最大电动车品牌在印尼成长的惊人潜力，他说：“目前我们品牌可以说是（在印尼）最畅销的品牌（之一），因为即使我们最晚才进入市场，但目前就已经卖出七千台（电动车）了。”

不过根据印尼车辆工业协会（Gaikindo）稍早发布的最新数据，比亚迪从今年1月中正式进入印尼电动车市场至9月为止，实际已在印尼卖出8,536辆电动车，不仅超越卫斯理·尼尔所说的数字，目前在印尼更是电动车销量亚军，紧追在同样来自中国的上汽通用五菱（Wuling)之后。根据数据，五菱同期销量达9,146辆。

除了比亚迪和五菱，其他中国电动车品牌也表现不俗，像是第三名的奇瑞（Chery)同期销量达3,691辆、第四名则是上汽集团旗下的名爵（MG），销量达2,707辆。统计数据显示，中国品牌今年1至9月在印尼电动车市场的占比高达87.4%，显示其强势的主导地位。

印尼车辆工业协会另一项最新数据显示，印尼今年1月至8月电动车销量较同期激增177%，占全国汽车总销量逾4％，可见相比传统汽油车，电动车已愈来愈受印尼消费者的青睐。一名打算买第二台电动车的古纳万（Gunawan)就对亚洲新闻台（CNA）表示，儿子使用电动车的经验让他深受鼓舞，“他每六个月才去维修一次汽车. ..成本肯定比传统汽车便宜得多。”

对于中国电动车品牌大举抢占印尼市场，同样在电动车产业的印尼电动机车ALVA执行长普巴贾·庞特佳（Purbaja Pantja）对此乐观以待。他认为，中国在电动车供应链上的优势，将有助于加速印尼的电动车产业发展，甚至能协助完成印尼对未来电动车销量设下的雄心勃勃的目标。

印尼电动车目标 中商将扮演要角？

普巴贾告诉美国之音：“无庸置疑的，我相信在电动车供应链以及零组件方面，包括电池、动力系统等，中国可能是最大的供应国之一，这将有助于加速印尼的电动车普及进程。”

印尼能源和矿产资源部先前曾表示，印尼政府希望在2030年，电动汽车销量能达200万台、电动机车达1,300万台，因此需要加强设置及配套设施，以让电动车生态系统完整。

中国电动车商似乎也嗅到商机。以印尼新能源车市占率第一的五菱为例，其稍早宣布要在2024年底前在其印尼工厂生产电动车电池；比亚迪方面，据比亚迪微信公众号稍早发布的消息，比亚迪于今年10月8日已在印尼勿加泗（Bekasi)举行9家新店的开幕仪式，5月还宣布，正投资13亿美元在印尼西爪哇省建造电动车工厂，预计2026年1月开始营运，目标是每年生产15万辆。

然而，根据官方数据，截至今年5月，印尼的绿色车辆数量才达144,547辆。这不仅是包括二轮、三轮机车、客车、巴士和卡车，还可能包含插电式油电混合车及油电混合车等非纯电动车的数量，离印尼政府所设的目标相去甚远。

对此，普巴贾坦承，目前印尼的电动车占比仍然偏低，虽然电动车目前达约5%，但两轮电动机车的比例更低，仅约1.5%，要在七年内达到政府设定的目标，印尼还有很长的路要走。

不过，印尼商业理事会(Indonesian Business Council)国际事务副总裁诺托（Thomas Noto Suoneto）认为，如果雅加达采取更全面及多元化的方式来推广电动车，印尼政府仍然有机会达标，而其中中国电动车商更可能扮演举足轻重的角色。

诺托告诉美国之音：“我认为中国电动车确实会在达成这个目标上扮演重要角色。但印尼政府还需要多元化，所以在这200万辆电动车的目标中，我相信印尼政府或政策制定者，会试图让各方都有适当的机会，不会只有中国，韩国或是其他国家也有可能加入。”

过度依赖中国的隐忧

然而，在中国电动车利用印尼电动车热潮大发利市之际，却也有观察人士对此现象感到担忧。

印尼独立智库“经济与法律研究中心”(CELIOS)中国和印尼研究中心主任赫马特(Muhammad Zulfikar Rakhmat)及研究员叶塔（Yeta Purnama）稍早在媒体“Stratea”上撰文表示，中国电动车的持续进入可能会增加印尼对中国的依赖，包括电池、电动传动系统技术和充电基础设施等关键零件。

赫马特和叶塔说，这将加深印尼对中国产业战略和市场动态的依赖，可能会限制其制定国内电动车政策和优先事项的自主权。例如，如果中国国内市场因地缘政治紧张局势而动摇，印尼的整个电动车市场恐也受到波及。

对此，印尼能源转型研究所(Energy Shift Institute)执行长普特拉（Putra Adhiguna）认为，这种对中国产业依赖的隐忧特别显现在镍矿上，特别是印尼是全球最大镍矿的供应国，而镍又是电动车供应链中的重要组成部分。

普特拉指出，印尼在能源安全方面本就处于脆弱的位置，目前印尼每天所需要的石油，有六到七成必须仰赖进口，这也是印尼急于发展电动车产业的主因。

但讽刺的是，为了摆脱对石油的依赖，印尼却可能陷入对中国的另一种依赖。普特拉告诉美国之音：“目前印尼约85%的镍矿加工由中资企业掌控，而美国已经对此设置了一些巨大的贸易壁垒，这使得印尼镍矿开发面临很高的经济风险。因此，印尼必须让产业多元化。”

环境污染疑虑浮现

普特拉强调，印尼不仅要面对产业过度依赖中国的风险，在环境治理方面也面临重大挑战。他说：“印尼真正需要做的是确保其产品在环境、社会和治理方面保持高标准，以维持其市场相关性。这特别是对于电动车产业来说需要时间，无论是中国还是来自美国或欧盟等其他市场，也需要对其在电动车供应链上施加更多压力。”

举例来说，在欧美等电动车日益普及的市场，废弃的锂电池量也逐渐增加，电池回收问题也受到高度重视，因为若未能有效处理，将严重污染环境。

普特拉认为，尽管目前印尼电动车产业还处非常早期的阶段，然而印尼现在正迫切需要强制要求回收电池的政策，但目前这样的政策并不存在，而急于在印尼扩展电动车市场的各大车商，似乎也尚未提出较具体的措施。

普特拉说： “一个待解的重大问题是，中国或非中国的电池制造商和电动车制造商，到底把在当地设立相关设施看得多重要，因为当他们生产电池时，这些设施应该要有回收再利用的能力。我认为现在这仍是一个悬而未决的问题。我们不知道会有多少电动车或电池工厂会在印尼开设，更别说是回收设施了。”

新政府将持续大力推广电动车

即便目前印尼的电动车政策尚未完全到位，但印尼电动机车ALVA执行长普巴贾认为，这将随着需求的增长而进一步完善，即便印尼新总统普拉博沃·苏比安托(Prabowo Subianto )才于10月就职上任，但之后仍将依循前朝政府，大力发展电动车，也将在既有政策上持续与中国车商合作。

普巴贾说：“我认为，前几届政府在提升并扩展目前的电动车业务方面做得非常出色，可以说在相对较短的时间内就达到了今天的规模。就我所知，目前的政府希望继续推行已经成功的政策，并改进这些计画或政策，以便我们能更好地应对全球经济。”

印尼商业理事会的诺托则说，普拉博沃在未上任前就发下豪语，五年内要让印尼经济成长率达到8%，他相信电动车将成为实现这项数字的关键因素之一，而印尼近期才刚成为金砖国家（BRICS）的伙伴国，更可能借此与包含中国在内的金砖国家成员进行更多交流。

诺托说：“在印尼成为金砖国家伙伴国后，电动车(产业）也会持续发展，新政府也会将金砖国家视为印尼与其他国家合作（电动车）的替代平台。”