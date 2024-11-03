在津巴布韦民间社团和当地居民的抗议和诉求之下，马尼卡兰的联合行动指挥部(JOC)被迫在十月初下令暂停了中国投资商中非汇金公司的采矿作业。然而这家金矿公司却在短短的两周后于2024年10月26日被允许恢复生产，使当地人感到困惑和愤怒。先前暂停运营的决定就是在当地居民对该公司涉嫌无视环境法规和社会责任的多次投诉后才做出的。

中非汇金公司是一家自2021年起在老穆塔雷经营的中国金矿公司，因其对当地环境的破坏和对当地社区的影响而受到严密审查。该公司被指控造成重大环境损害，包括空气和噪音污染、房屋损坏以及水源污染。

社区民众呼吁伸张正义

当地居民在伊什维登加·莫尤（Ishewedenga Moyo）等人的带领下，对中非汇金公司的负面影响发声。他们对金矿的爆破表示担忧，这些活动已造成房屋损坏并干扰野生动物栖息地。此外他们还对公司使用氰化浸出法采矿可能带来的健康风险发出了警报，因为这一过程可能污染水源。

莫尤说：“两周前，联合行动指挥部停止了中非汇金的采矿作业，该指挥部有政府不同部门的所有利益相关者，包括安全人员。”

“上周五，我们惊讶地看到中非汇金在没有通知我们居民的情况下恢复了运营，就像他们根本没有收到政府指令似的，”莫尤继续说：“因此，我们昨天不得不与联合行动指挥部和中非汇金代表召开紧急会议。”

他说：“中非汇金正在逐步满足我们的要求。我们达成一致，他们将承担企业社会责任，例如为我们的小学钻设机井，并为一系列教室安装供电设施。”

莫尤强调，与中非汇金的谈判仍在进行，但村民们非常担心露天采矿带来的重大健康风险，特别是采矿时涉及的爆破，会释放出大量含有有害颗粒的尘埃。吸入这些颗粒可能导致严重的呼吸系统疾病，如尘肺和结核病。

“此外，采矿活动产生的震动和噪音破坏了野生动物栖息地和生态系统，损害了生物多样性，并导致我们房屋出现裂缝。采矿过程通常涉及植被的移除，导致土壤侵蚀和水源污染。这些环境影响可能对人类健康和自然世界造成持久的后果，”他说。

盘赫龙格居民和纳税人协会主席威斯顿·马柯尼（Westone Makoni）对中国企业和小规模矿业公司在该地区造成的环境退化表示深切关注。他特别强调中非汇金的采矿活动造成的重大影响：“他们已经破坏了矿场所在山脉的一半。”

马柯尼强调投资者对环境责任的重要性，他表示：“当投资者来到这里时，他们应该获得环境许可证，与社区接触，并从一开始就履行他们对社会的企业责任。”

津巴布韦非政府组织自然资源治理中心的执行董事法雷·穆古乌（Farai Maguwu）对联合行动指挥部在马尼卡兰的最近行动表示深切关注。联合行动指挥部最初命令停止中非汇金的运营，但在仅仅两周后就允许其恢复，未解决持续的破坏环境的行为。

政府分裂，国家受到威胁

穆古乌说：“我们了解到，联合行动指挥部大约两周前停止了中非汇金的运营，但最近的报告显示该公司已恢复活动，这种无视法律和法规的行为是一个严重问题。政府，尤其是议会，已经失去了功能，高级政治家已成为环境破坏和矿业领域非法活动的同谋。”

“令人悲哀的是，那些负责维护宪法和保护我们国家利益的人，反而在助长甚至参与这种程度的破坏，”穆古乌感叹道。

在被问及社区对中非汇金提出的指控时，该公司的经理丹尼尔·潘佳奈（Daniel Panganai）闪烁其词。

他将社区的担忧归因于当地人对中国投资的普遍反感：“人们总是讨厌任何有中国人参与的投资。”

他进一步声称中非汇金拥有所有必要的合法运营文件，驳斥相关指控都是“毫无根据的谎言”。潘佳奈还试图将公司与在穆塔雷河地区遭受类似批评的其他中国采矿作业区分开来。

潘佳奈还强调了他们公司对企业社会责任的承诺，并提及公司正在帮助当地家庭实现电气化。

然而，当他在昨天的会议上被问到有关房屋开裂、土地倾倒、氰化浸出和污染的指控时，他拒绝发表评论。

他说：“那些提供这些信息的人，让他们多说点儿吧，因为我不支持谎言，这与我的工作无关。”

呼吁加强企业问责制

自然资源治理中心在推动中非汇金的问责制方面发挥了重要作用。去年，自然资源治理中心向议会提交了一份请愿书，强调中非汇金公司的有害环境实践，并敦促政府介入。在向议会相关委员会汇报时，自然资源治理中心提供了口头证据以进一步证实他们的主张。

自然资源治理中心执行董事穆古乌对政府在采矿和环境法规执行上的松懈表示严重担忧，尤其是在东高地等地区。他强调这种疏忽的有害影响，包括资源枯竭、非法资金流动和广泛的环境退化。

自然资源治理中心在请愿书中呼吁政府履行其监管环境管理、保护环境和控制污染的职责。该组织敦促议会发挥监督作用，确保停止中非汇金的有害采矿实践，以保护当地社区和环境。

津巴布韦议会矿业和矿业发展委员会主席雷米吉欧·玛塔吉拉（Remigious Matangira）议员对美国之音表示，民众应该举报任何破坏环境的犯罪行为。

“我们作为议员的职责是制定政策，在委员会中，我们专注于环境和矿业问题，” 玛塔吉拉说。“作为公民，如果您已用尽所有渠道来解决您的矿业和环境投诉，您有合法权利向我们请愿。作为委员会成员，我们将进行现场访问，通过政府所有相关矿业和环境的机构，来收集第一手信息，然后再提出建议。”

津巴布韦采矿业的环境代价

尽管采矿是津巴布韦经济的基石，为国家的GDP和外汇收入提供动力，但其对环境带来的影响不可否认是深远的。这一重要行业，特别是金矿开采，每年导致约20万公顷的森林消失（津巴布韦林业委员会，2022年）。对森林的砍伐，加上采矿活动导致的广泛的土地退化，使超过75%的矿区不再适合农业（矿业和矿业发展部）。

水污染是另一个紧迫的问题。采矿活动使水体受到汞、铅和氰化物和其他重金属的污染。根据环境管理局的数据，超过70%的采矿地区的河流被污染，危及水生物，并对依赖这些水源的社区构成严重的健康风险。酸性矿排水是采矿的副产品，进一步通过酸化水体加剧水污染。

空气污染也是一个重要问题。采矿作业向空气中释放大量尘埃和颗粒物，常常超过世界卫生组织设定的安全限值。这种污染导致当地社区出现呼吸道疾病和其他健康问题。

采矿对环境的影响不仅限于空气和水污染。采矿破坏生态系统并导致生物多样性的丧失，特别是在生物多样性丰富的地区。采矿作业往往侵占保护区和野生动物栖息地，对脆弱的生态系统造成重大损害。

为了遏制环境退化，津巴布韦政府已对所有河床采矿活动实施了即时禁令。该决定于2024年8月宣布，是对大规模和机械化冲积采矿造成的严重破坏的回应，因为那种方式导致了水污染、淤积和河流生态系统的破坏。

采矿的社会和健康影响同样令人担忧。社区被迫搬迁，生计受到损失，呼吸疾病、皮肤病和水传播疾病在采矿地区上升。津巴布韦卫生与儿童护理部进行的健康调查显示，采矿社区的呼吸疾病发生率比非采矿地区高出50%，皮肤病发生率高出30%。津巴布韦环境法协会的一项研究发现，采矿地区60%的人口因水源污染而患有水传播疾病。