美研發出抗菌止血「液體繃帶」 便宜、高效

【新唐人北京時間2024年11月05日訊】美國一所大學近期研發出一種便宜、高效的「液體繃帶」，可以注入較深的傷口內，並在裡面迅速膨脹成抗菌海綿，以阻止傷口出現細菌感染和大出血。

不論是戰爭或各種意外，人一旦出現不規則且深層的傷口，就會導致大出血、病菌感染等，危及生命。儘管目前市面上有一些快速止血的藥物，但它們不易保存，價格高，而藥物本身又過於刺激、黏性差、敷料與血液作用會產生高溫。美國中佛羅里達大學（University of Central Florida，UCF）研發的具有抗菌功效的新型止血「液體繃帶」，解決了這些問題。該研究成果發表在今年第16期的《生物材料科學》雜誌上。

這種「液體繃帶」是一種矽膠泡沫（SilFoam）。它可以透過特殊的雙管注射器打進傷口內部，液體會在一分鐘內在傷口內快速膨脹成海綿狀泡沫。這些泡沫會快速硬化布滿傷口內部，並給傷口一定壓力，阻止傷口繼續出血。

這種特殊注射器由AB兩個管子組成。A管內的成分主要是鉑-二乙烯基四甲基二矽氧烷複合物（Pt-PDMS）、氧化銀粉末，B管內的主要二甲基矽氧烷（PDMS）和雙氧水。注射出的成分在傷口內混合產生大量氧氣，形成含有大量氣泡的凝膠，最後硬化成可以抵抗壓力的海綿型態。

由於兩個管內的成分在注射前不會混合產生反應，所以易於保存，且使用者無需接受專門的訓練，自己操作或由他人操作都很方便。

這種液體繃帶的優點是：重量輕、可室溫下保存、成本低，黏著性強、抗菌、與傷口接觸後不會出現過熱反應（最高溫約33.6°C）等。

研究人員還發現，液體繃帶裡面的氧化銀粒子可對抗金黃色葡萄球菌（革蘭氏陽性）、大腸桿菌（革蘭氏陰性）等，且不會破壞人體正常的細胞。因為使用的氧化銀粒子被公認擁有良好的抗菌作用，能殺死多種致命病菌。

液體繃帶內還有適量的添加物，可良好地黏附在肌肉、靜脈和動脈上，防止血液滲漏，而取出繃帶時，較小的血管不會因此破裂。由於這種海綿的孔隙率和黏附特性有助於擴張和密封傷口，使傷口可以更好結痂。

中佛羅里達大學材料科學與工程助理教授、研究合著者考西克·穆霍帕迪耶（Kausik Mukhopadhyay）對該校的新聞室說，「許多人在出現事故後，會因為大失血在30分鐘到60分鐘內死亡，而最簡的方案就是快速止血。」「這種矽膠凝膠在泡沫化時會產生一點熱量，有助於凝膠加速反應。最重要的是，這種凝膠在反應時會產生大量的氧氣，使其內部大量產生具有疏水性的孔洞，這些孔洞不僅可擴大它與傷口的接觸面積，還能防止凝膠污染傷口。」

協助該實驗的UCF材料科學系的研究生普里薩·薩卡（Pritha Sarkar）則表示，「過去一些黏性較高的繃帶，雖然可以牢靠的貼在傷口上，防止血液繼續流出，但要去除它們時就可能損壞傷口造成疼痛。現在我們研發的這種液體繃帶，可以附著在傷口但不會黏在患者的皮膚上，使其變得容易去除。」

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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