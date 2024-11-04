【兩岸掃描】美國大選前 中共機艦繼續擾台 國軍嚴密監控

【新唐人北京時間2024年11月05日訊】美國總統大選前，共軍繼續擾台，國軍嚴密監控。下面進入今天的兩岸掃描單元！

美國大選前 中共機艦繼續擾台 國軍嚴密監控

中共對台灣不斷使用武力威嚇，在美國大選前夕，中華民國國防部發布的統計顯示，從11月3日上午6時起，至4日上午6時止，偵獲共機44架次，其中37架次逾越台灣海峽中線，進入西南、東南空域；另外，有6艘共艦及1艘公務船，持續在台海周邊活動。台灣的國防部表示，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應對處理。

北京連發大霧黃色預警 市民批官方不敢說霾

北京近期連續出現重度污染的霧霾天，能見度極差，造成機場航班誤點、甚至取消。但中共黨媒刻意將霧霾的霾字隱去，稱為「大霧黃色預警」。有北京市民披露，因為環保局已經完成所謂的大氣5年專項治理工程，有霾的話，將會扣他們的錢，所以他們不報，報告中已經很久不說霾這個字了，連新聞上也不說。

東莞街頭警察追打交警 視頻瘋傳

中共不僅官場內訌，警務系統之間也頻頻傳出內鬥。11月3日，在廣東東莞市長安鎮的一處街道上，一名穿著警察制服的男子手持黑色警棍，追打一名交警，反被交警噴辣椒水制服。街道兩邊有許多民眾圍觀拍攝。民眾調侃：這兩個共產黨體制內穿制服的打起來，實屬諷刺。

催婚政策失敗 中國前三季結婚同比驟減94萬對

近日，中共民政部官網公布的數據顯示，今年前三季度，全國結婚登記人數有474.7萬對，相較去年同比減少94.3萬對，單季度同比降幅接近25%，再創新低。真實情況不明。民眾表示，隨著經濟下滑，失業率居高不下，相信中國年輕人不婚、不育情況會日益嚴重。

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