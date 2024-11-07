阿斯利康（AstraZeneca）公司周三(11月6日)表示，其中国区总裁王磊已被中国当局拘留。尽管公司并不知道原因，但认为这与涉及公司的大型医疗保险欺诈案无关。

一周前，这家英国和瑞士合资的制药公司表示王磊正在接受调查，并且公司将与当局合作。王磊在中国长大，已经在公司工作了十多年。

阿斯利康称，其首席财务官阿拉德娜·萨林(Aradhana Sarin)已在周三向卖方证券分析师通报了该问题，以平息关于欺诈调查可能扩大的担忧。这一担忧源于前一天由中国财经媒体《第一财经》发布的相关报道，导致其股价下跌超过8%。

该公司的投资者关系团队周三还就此问题向股东做了通报。

阿斯利康在中国这个全球第二大医药市场上进行了大量投资，并将中国市场定位为其在本十年末前实现年收入目标的核心。

《第一财经》周二（11月5日）的报道称，阿斯利康的数十名中国高管可能涉及近年来该国制药行业最大的保险欺诈案件。

但阿斯利康周三表示，据其所知，该保险欺诈案并不涉及任何现任阿斯利康高管。

阿斯利康的股票在周二经历了自2020年3月以来的最差表现，周三收盘下跌了1.9%。周二的下跌使公司的市值蒸发了约140亿美元。

此前有报道称，中国当局曾召集阿斯利康高层调查其员工涉嫌的医疗保险欺诈，并命令该公司收紧其市场活动。

但公司在周三表示，正在进行的调查始于三年前，最初涉及少数员工。公司称,后来情况升级，大约100名现已离职的员工被判处监禁。

该调查涉及公司的明星肺癌药物泰瑞沙(Tagrisso)的销售。由于空气污染和吸烟的普遍存在，中国的肺癌发病率较高，泰瑞沙在中国的销售情况一直强劲。

多项调查

阿斯利康周三表示，除了保险调查和对王磊的调查外，中国还在进行第三项调查，涉及两名现任和两名前高级管理人员。

公司称，这项调查与阿斯利康的癌症药物曲美木单抗（Imjudo）和优赫得（Enhertu）从香港进口到中国内地有关。公司补充说，调查的是个人，而不是整个公司。

一位参加了投资者关系通报会的阿斯利康股东告诉路透社，会议的语气是令人放心的，但公司似乎在能够说的和知道的内容上受到了一定限制。

由于事件的敏感性，这位股东拒绝透露姓名。他表示，很难知道问题是否会升级。

阿斯利康表示，其在中国拥有约12,000名员工。中国的销售额占公司总销售额的13%。

巴克莱（Barclays）的分析师在报告中指出，近期的股票抛售“反应过度”。当前股价为投资者提供了一个“非常有吸引力的买入时机”，特别是考虑到2025年预计会发布多项备受期待的临床试验数据。

（本文依照了路透社的报道）