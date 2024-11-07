川普上任第一天計劃實施哪些政策

【新唐人北京時間2024年11月08日訊】美國前總統川普（特朗普）本週贏得美國大選，並將於明年1月20日舉行就職典禮。預計川普上任後將立即開始工作，並對邊境移民問題、能源和外交政策等問題進行重大改革。

以下是《國會山報》依據川普此前說過的話總結的他上任「第一天」將做的事情。

扭轉拜登的能源和氣候法規

川普已經承諾，在就任總統第一天就「drill, baby, drill」，表明他將尋求在已經創紀錄的水平上進一步提高石油產量。他還概述了所將採取的更具體步驟，以扭轉拜登時代的環境法規。

在他的競選網站上，川普承諾從第一天起就撤銷所有傷害美國汽車工人的拜登政策。他曾多次表示，他將尋求廢除要求汽車製造商達到某些排放標準的法規。

川普在今年8月表示，他將取消拜登政府的一項規定，該規定旨在打擊發電廠的、能使地球變暖的排放和其它污染。在他的第一個任期內，川普對發電廠發布的規定明顯寬鬆。

今年早些時候，在新澤西州的一次集會上，川普告訴支持者，他將在「第一天」簽署行政命令，停止風車項目。該項目被認為是清潔能源的一個關鍵來源。

川普還可能再次採取行動退出《巴黎氣候協定》，將美國排除在全球減排協定之外。他在第一任期內曾退出了該協定，但拜登總統上任後重新加入了該協定。

對外政策

川普曾誓言要在上任第一天就重啟「將美國利益放在首位的外交政策」，這與拜登政府截然不同，拜登政府強調國際聯盟，並在烏克蘭對俄戰爭中帶頭支持烏克蘭。

川普聲稱，他將在上任前結束俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，儘管他沒有提供具體細節。

推翻拜登的跨性別政策

川普在競選集會上誓言要讓男性遠離女子體育運動，並結束拜登政府的「跨性別瘋狂」，而且他已經闡述了將如何取消對跨性別年輕人的保護。

川普表示，從上任第一天起，他將撤銷拜登政府今年稍早頒布的跨性別學生保護措施。

美國教育部於4月公布了《第九條》的最終修改，首次涵蓋基於性取向和性別認同的歧視。拒絕遵守規定的公立學校可能會失去聯邦資助。這一修正案將適用於所有公立學校，包括小學、初中、高中和大學。

這引發了一些個共和黨州的反對。最高法院在今年8月支持了10個共和黨領導的州。這些州提起訴訟，要求阻止新規定的執行。

「這項規定是對婦女和女孩的攻擊」，前教育部長貝齊‧狄維士（Betsy DeVos）當時在社交媒體平台X上寫道，「這使得聯邦法律要求小學允許男生使用女生衛生間。這使得聯邦法律要求允許男性參與女性運動，這將她們的安全、隱私和競爭機會置於危險之中。」

川普表示，他將恢復自己的2020年命令，禁止宣傳美國本質上是種族主義者或性別歧視者。

解僱特別檢察官史密斯 赦免因1月6日事件被定罪的人

川普已表示，他將在上任後幾乎立即採取行動，解僱特別檢察官傑克‧史密斯（Jack Smith）。史密斯正在華盛頓特區負責監督針對川普的聯邦案件，指控他試圖顛覆2020年大選。

川普還多次承諾赦免那些因2021年1月6日國會大廈事件而被定罪的個人。當時他的支持者為阻止大選結果的認證而進行抗議，並最終進入國會，引發動亂。

「一旦我們獲勝，我們將迅速審查每一個受到賀錦麗政權不公正迫害的政治犯案件。我將在第一天簽署對他們的赦免書。」川普在9月的一次集會上說道。

邊境無證移民問題

川普第一天的大部分議程可能會集中在打擊邊境移民問題上。

「我們與川普總統共同制定的所有安全邊境政策，他都可以簡單地打開開關，恢復到以前狀態。」川普高級競選顧問賈森‧米勒（Jason Miller）週三在NBC的「Today」節目中表示。

川普在這個競選周期中，幾乎在每一個競選集會上都會提到，在上任第一天將啟動驅逐計劃。川普表示，驅逐行動將針對非法居留者，特別是那些有犯罪記錄的人。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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