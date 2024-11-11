【快報完整版】川普強勢回歸點兵點將 多位新內閣成員出爐

【新唐人北京時間2024年11月12日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。

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今日焦點：川普強勢回歸點兵點將 多位新內閣成員出爐；分析：川普當選表明美國人渴望回歸傳統；中東停火有進展？以色列：俄國將幫忙；河南一高中學生會成員「索賄」評：社會縮影。

【川普強勢回歸點兵點將 多位新內閣成員出爐】

在離開白宮四年後，美國新當選總統川普在2024年大選中橫掃7個搖擺州，以壓倒性的勝利，強勢回歸。在當選不到一週，川普就連續宣佈了好幾位新內閣成員人選。

川普首先確定的，是白宮幕僚長的人選。他在11月7日宣布，任命蘇西·威爾斯（Susie Wiles）為幕僚長。威爾斯在過去兩年中，一直負責領導川普的競選活動，是川普競選成功的幕後功臣。她將是美國歷史上第一位女性白宮幕僚長。

11月10日，川普通過「真相社交」發文宣佈，將任命移民和海關執法局（ICE）前代理局長湯姆·霍曼（Tom Homan）擔任「邊境特派員」，主管邊境事務，負責管理「南部邊境、北部邊境、所有海事和航空安全」。

打擊非法移民，是川普政策中的重點之一，他在競選中承諾，上任後將大規模驅逐犯有重罪的非法移民。川普寫道：「湯姆·霍曼將負責將所有非法移民遣送回原籍國……我毫不懷疑，他會出色地完成這份眾人翹首期盼的工作。」

緊接著，川普發佈聲明中說，「我很榮幸能提名埃莉斯·斯特凡尼克（Elise Stefanik）主席在我的內閣中擔任美國駐聯合國大使。」川普稱讚斯特凡尼克「極其堅強、勇敢和聰明」，是一位能「捍衛以美國優先政策的戰士」。

現年40歲的斯特凡尼克，是眾議院內共和黨人的「第四號人物」，多年來一直是川普的堅定盟友，也是共和黨的主要籌款人。她當天發聲明回應說，「我已準備好，在上任第一天，就在聯合國的全球舞台上，推動川普總統的『以實力求和平』的『美國優先』政策。」

另外，兩位知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普已選擇史蒂芬·米勒（Stephen Miller）擔任白宮副幕僚長，負責政策事務，預計將在未來幾天內宣佈這一任命。

這一消息得到了美國當選副總統萬斯（JD Vance）的證實。他11月11日在X平台回應說：「這是總統的另一個極好選擇，祝賀祝賀米勒！」

對於助川普贏得本次大選的功臣之一、億萬富翁伊隆·馬斯克（Elon Musk），川普此前在接受媒體採訪時曾談到，因為馬斯克經營著多家公司，非常繁忙，可能無法在新政府中擔任內閣成員，也許只能做他的顧問。

據多家媒體分析：聯邦參議員馬可·盧比奧（Marco Rubio）可能是新國務卿的候選人之一；著名投資人史考特·貝森特（Scott Bessent）和約翰·保爾森（John Paulson），都是新財政部長的熱門候選人；埃里克·施密特（Eric Schmitt）則可能成為新司法部長的人選。

11月6日凌晨，川普贏得了大選中最關鍵的搖擺州——賓州，至此戰局已定。最後，川普以312對226張選舉人票的絕對性優勢，贏得了本次大選。有分析認為，本次大選結果證實，美國民眾渴望回歸傳統的價值觀，拋棄變異文化。

川普在勝選演講中說，「這是一場前所未有的運動，坦白說，我相信這是有史以來最偉大的政治運動。這個國家從來沒有發生過這樣的事情，也許現在它的重要性將達到一個新的水平，因為我們將幫助我們的國家康復。」

據分析，在本次大選中，有兩股力量將美國向兩個不同的方向拉扯。其中一股力量，就是極左派的所謂「覺醒文化」。「覺醒」一詞大約在15年前開始流行，其意義不斷演變。最初，它意味著支持黑人和女權主義事業並反對壓迫。而近年來，這個術語和相關文化發生了變化，越來越多地體現了「極端主義」理念。

瑪麗‧科爾文國際報道中心主任莎拉‧巴克斯特（Sarah Baxter）撰文說，她24歲的兒子告訴她：川普的勝利「是對『覺醒（文化）』的強烈抵制」，「『覺醒派』在這次選舉中全面失敗」；「黑命貴、批判種族理論和取消警察經費的時代已經結束」。

川普曾在上一個總統任期就曾下令，禁止變性人在軍隊服役。在本次競選期間，川普再次抨擊軍隊內的「覺醒文化」。今年10月，他發布了一則競選廣告，發誓美國不會有一支信奉「覺醒文化」的軍隊。

而川普在勝選演講中提到的「康復」，不僅包括恢復美國經濟、修復美國邊境，還有擯棄極端左派的「覺醒」意識形態，回歸人類正常的價值理念。

在本次大選中，世界首富馬斯克傾盡全力支持川普。其中一個重要因素，也源於他對「覺醒文化」的厭惡。在今年7月的一次受訪中，馬斯克提到，他的大兒子被誤導後變性的經歷，讓他承擔了一項使命，「一定要消滅覺醒思維病毒」。

川普在今年10月接受彭博社採訪時說，「我們不希望男性參加女子體育運動」，「我們不想要未經父母同意就實施變性手術」，「這是99.9%的常識」。

關注家庭組織主席吉姆‧戴利（Jim Daly）告訴《華盛頓時報》，大選結果顯示，美國家庭渴望生活在一個國家，父母和孩子可以毫無歉意地敬拜上帝；父母，而不是政客，有權指導和指揮孩子的教育。

川普在勝選後談到他7月在賓州遭遇暗殺的經歷，認為上帝救了他的命，是有原因的。他說：「那個原因就是為了拯救我們的國家。現在我們要共同完成這個使命。」

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）週一（11月11日）表示，以色列與黎巴嫩的停火談判已經取得進展，而且俄羅斯將「做出有效的貢獻」。不過，真主黨方面則否認收到任何休戰協議提案。

據以色列第一大報《新消息報》報導，以色列與黎巴嫩，已通過美國特使哈克斯汀（Amos Hochstein）交換了停火協議草案，顯示雙方在達成最終協議的努力上，取得了進展。

薩爾在耶路撒冷舉行的記者會中表示，以色列目前的主要挑戰，就是如何落實停火協議。他說：「我認為有一定的進展。我們正就這個問題與美國一起努力。」「如果我們確認，真主黨不在我們的邊界、而是在利塔尼河（Litani）以北，而且無法再次利用新武器系統重整旗鼓，我們就會做好準備。」

薩爾談到，達成停火協議的前提，必須是真主黨不能將武器從敘利亞帶入黎巴嫩。他說：「大家知道，俄羅斯人正在敘利亞駐紮。如果俄羅斯認同我們的原則，相信他們可以為達成停火做出有效的貢獻。」

不過，一名真主黨官員週一在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）表示，該組織並未收到任何新的停火提議。真主黨發言人亞飛（Mohammed Afif）當天在電視記者會中說：「我們仍處於試探、提出初步構想和積極討論的階段，尚未取得實質成果。」

亞飛還表示，真主黨正與華府、莫斯科、德黑蘭等進行頻繁的外交接觸，並將做好「繼續戰鬥的準備」。他還稱其「擁有足夠的武器來進行長期戰爭」。

週一當天，以色列總理辦公室發言人首次承認，以色列總理內塔尼亞胡批准了今年9月中旬針對真主黨的手持傳呼機攻擊。

9月17日和18日兩天，數千個手持傳呼機在貝魯特南郊及其它真主黨據點同時爆炸，共造成39人死亡，超過3,400人受傷。這兩次襲擊給真主黨造成致命打擊，大大地削弱了其戰鬥力。

【河南一高中學生會成員「索賄」評：社會縮影】

中共極權腐敗盛行，污染全社會。近日，河南一中學曝出醜聞：該校學生會成員強制扣押學生手機，收取錢財後才歸還。有網友評論說，這就是中共官員腐敗的延伸，「社會縮影 」、「上行下效」。

近日，河南信陽市實驗高級中學被曝，多名學生會成員在強制「沒收」學生手機後，私下向學生收取每台300元的費用，才歸還手機。

有知情人爆料說，學校不讓學生帶手機到學校，如果有學生帶手機被發現，就會被學生會成員強制沒收。然後，學生會成員會以此要挾拿手機的學生，給300元費用，就會返還手機，並且不會把此事告知老師。

該知情人反映，這樣的事兒已經存在好幾年了，「這個時候你不給他交錢，他就給你處分，給你申報老師。」

該報導引發了網友熱議。有網友評價，這是「校霸收保護費」，「屬於敲詐勒索罪」，「這個學生會沒有合法權力，其實就是學生霸勒索學生」。

還有網友評論說，「高中學生就學會耍官威，可見這一醜惡現象已嚴重到什麼程度」，「全社會都爛了」。

據調查，中國大陸學校的學生會，從中小學到大學，都存在著同樣的問題。

早在2011年，中國人民大學政治系副教授陳偉在微博上表示：「大學的團委和學生會， 已成為高校的藏污納垢之地」，他批判高校學生會「官腔連篇、言不由衷，是學校的特權階級」。

時事評論員李林一表示，這些學生會幹部以「查違紀」的名義向學生收取「賄賂」，不給就上報，這種做法應該就是受中共官場文化影響。他說：「中共治下整個社會風氣不正，正統文化受打壓，各種亂象就會出來。」

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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