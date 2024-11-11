【新唐人快報】河南一高中學生會成員「索賄」評：社會縮影

【新唐人北京時間2024年11月12日訊】中共極權腐敗盛行，污染全社會。近日，河南一中學曝出醜聞：該校學生會成員強制扣押學生手機，收取錢財後才歸還。有網友評論說，這就是中共官員腐敗的延伸，「社會縮影 」、「上行下效」。

近日，河南信陽市實驗高級中學被曝，多名學生會成員在強制「沒收」學生手機後，私下向學生收取每台300元的費用，才歸還手機。

有知情人爆料說，學校不讓學生帶手機到學校，如果有學生帶手機被發現，就會被學生會成員強制沒收。然後，學生會成員會以此要挾拿手機的學生，給300元費用，就會返還手機，並且不會把此事告知老師。

該知情人反映，這樣的事兒已經存在好幾年了，「這個時候你不給他交錢，他就給你處分，給你申報老師。」

該報導引發了網友熱議。有網友評價，這是「校霸收保護費」，「屬於敲詐勒索罪」，「這個學生會沒有合法權力，其實就是學生霸勒索學生」。

還有網友評論說，「高中學生就學會耍官威，可見這一醜惡現象已嚴重到什麼程度」，「全社會都爛了」。

據調查，中國大陸學校的學生會，從中小學到大學，都存在著同樣的問題。

早在2011年，中國人民大學政治系副教授陳偉在微博上表示：「大學的團委和學生會， 已成為高校的藏污納垢之地」，他批判高校學生會「官腔連篇、言不由衷，是學校的特權階級」。

時事評論員李林一表示，這些學生會幹部以「查違紀」的名義向學生收取「賄賂」，不給就上報，這種做法應該就是受中共官場文化影響。他說：「中共治下整個社會風氣不正，正統文化受打壓，各種亂象就會出來。」

《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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