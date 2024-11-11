醫師舉例，莓果、堅果、綠茶及深色葉菜等食物，有助於保護眼周肌膚，延緩老化過程；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕皮膚出現皺紋，害人衰老！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，眼周肌膚因結構薄弱、膠原蛋白及皮脂腺不足，加上熬夜及用眼過度壓力等，往往是衰老最先顯現的地方，建議選擇合適保濕和抗衰老產品、適度眼部按摩、防曬保護，減少眼周老化痕跡。另，均衡飲食和適當休息也十分重要，避免熬夜和過度用眼，多吃莓果、魚類等食物，讓眼周肌膚保持年輕、健康！

6原因讓眼周易出現衰老痕跡

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，眼周肌膚的脆弱特性，讓它比其他部位更容易受到環境影響和生活習慣的損傷，提早出現細紋、鬆弛、黑眼圈等老化跡象。

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結構脆弱：眼周皮膚結構非常脆弱，皮膚厚度僅臉部皮膚的１/3左右，抵抗環境刺激的能力較弱。

膠原蛋白低：膠原蛋白含量低，使眼周肌膚彈性差，易形成細紋。研究指出，隨著年齡增長，眼周的膠原蛋白和彈性纖維會顯著減少，造成肌膚鬆弛，形成眼袋及皺紋。

醫師表示，眼周膠原蛋白含量低，使眼周肌膚彈性差，易形成細紋；圖為情境照。（圖取自freepik）

皮脂腺少：眼周皮脂腺分布少，保濕能力弱，皮膚易於乾燥。據研究顯示，眼周皮脂腺的分布量，僅為其他面部皮膚的40-50%，使得眼周皮膚更易因乾燥產生細紋。

毛細血管密集：眼周的毛細血管密集，卻因代謝循環不良，經常出現黑眼圈和浮腫現象。多項研究指出，眼周毛細血管的血液流速較慢，長期循環不良會使肌膚呈現暗沉及疲憊感。

夜間熬夜：熬夜會影響身體生物鐘，導致眼周微循環不良和膠原蛋白生成減少，使眼部老化問題更加顯著。

過度使用：許多上班族及學生，長時間看電腦或書本，造成眼周肌膚負擔，研究指出，這種持續性的用眼壓力，會加劇自由基的生成，破壞肌膚細胞結構，促進老化。

醫師提及，長時間看電腦或書本，易造成眼周肌膚負擔；圖為情境照。（圖取自photoAC）

眼周肌膚脆弱 日常保養加倍用心

黃軒指出，眼周肌膚較脆弱，容易顯現衰老痕跡，日常保養需加倍用心！以下是專家提供的7大建議，減緩眼周肌膚老化：

選擇合適的保濕產品：眼周皮膚的保濕非常重要。選擇含有玻尿酸、甘油、維生素E等成分的保濕眼霜，有助於提升水分，保持肌膚柔軟和彈性，避免因乾燥而形成細紋。產品中若含有神經醯胺（ceramide），也有助於加強皮膚屏障功能，鎖住水分。

使用抗氧化成分的抗衰老產品：抗氧化成分如維生素C、維生素E、綠茶多酚等，有助於對抗自由基的傷害，減緩因環境污染及紫外線引起的老化現象。含有肽類成分（peptides）的眼霜則可助於膠原蛋白生成，減少細紋和皺紋。

醫師建議，選擇合適的保濕和抗衰老產品、適度眼部按摩，延緩眼周衰老；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

加入眼周按摩：適度的眼周按摩，可促進微循環，有助於減少黑眼圈和浮腫現象。使用無名指輕輕按壓眼周肌膚，沿著眼眶從內眼角往外輕輕滑動，有助於舒緩疲勞及促進血液循環。但要避免過度用力，以免拉扯肌膚。

防曬保護：眼周肌膚，同樣需要防曬保護！選擇含防曬成分的眼霜或戴上墨鏡，避免紫外線直接照射眼周，減少因日曬，害膠原蛋白加速流失、色素沉著。

控制作息，避免熬夜：熬夜會影響身體的自我修復能力，尤其對眼周肌膚的代謝循環有負面影響。應盡量保持規律作息，確保每晚6-8小時的睡眠。若必須晚睡，可在臨睡前使用冷敷或熱敷，幫助眼部血液循環，緩解疲勞。

減少眼睛過度使用：長時間使用電子設備容易讓眼睛疲勞，建議採用「20-20-20」法則，每20分鐘讓眼睛休息，凝視20英尺（約6公尺）遠的地方，持續20秒，幫助眼睛放鬆，減少眼部肌肉的壓力。

生活中的抗老食物：多攝取富含抗氧化物的食物，如莓果、堅果、綠茶及深色葉菜，有助於保護眼周肌膚，延緩老化過程。Omega-3脂肪酸也有助於保持肌膚彈性，建議適量攝取魚類、亞麻籽等富含Omega-3的食物。

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