醫師表示，就算媽媽懷的是雙胞胎，在生產時，1次還是只能出來1個寶寶；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有孕婦好奇，自己懷了雙胞胎，那麼剖腹產傷口會比1胎傷口大嗎？對此，婦產科名醫蘇怡寧解答，並不會！因為就算是懷雙胞胎，還是1次只能出來1個嬰兒，且通常雙胞胎寶寶平均體重較輕，因此若為較有經驗的醫師，反而會讓剖腹產傷口更小。

蘇怡寧在粉絲專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文說明，雙胞胎1次還是只能出來1名寶寶，且通常雙胞胎寶寶平均體重都比較小，相對所需的開口空間就沒有這麼大，因此若為較有經驗的醫師，反而會讓剖腹產傷口更小，不過大概也就是少1、2公分。

請繼續往下閱讀...

醫師表示，生產時，雙胞胎1次只能出來1個寶寶，且通常雙胞胎平均體重都較輕；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

若是早產的情況下，剖腹產傷口會更小嗎？蘇怡寧解答，並不會！因為婦產科醫師不想要早產的寶寶受到過多的擠壓，因此傷口是差不多的，不會故意開更小。

孕媽咪10大營養問題 國健署解惑

●孕吐時要強迫自己吃東西嗎：懷孕初期發生孕吐情形時，不需要擔心寶寶沒有養分，而強迫準媽咪進食。要改善孕吐，可採取少量多餐飲食方式，並避免攝食油膩食品。

●能否攝取咖啡因的飲料：建議懷孕最初3個月內，減少喝咖啡或茶的量，一般建議孕婦1天最多不能攝取超過200毫克的咖啡因，但每個人體質不同，能否喝咖啡，以及飲用量多少，還是先請教醫師、遵循醫囑比較保險。

●喝不下水，該怎麼辦：可適當改變溫度或味道幫助入口，如加入水果片，但要避免過多含糖飲料。

國健署表示，若孕婦喝不下水時，可適當改變溫度或味道幫助入口；圖為情境照。（圖取自freepik）

●能否食用經烹調處理過後的米酒料理：雖然米酒料理經過處理，但在沒有確定酒精完全揮發下，並不建議孕婦食用。另外，孕婦在孕期內應避免吸菸、飲酒。

●是否該避免食用像是生魚片、生菜、泡菜等生食：食用遭污染的食物，若由孕婦傳染給胎兒，可能導致流產、死胎或早產，因此懷孕期間應避免食用生魚片、生菜、泡菜等生食，或是食用前充分加熱。

●植物奶是否可替代牛奶；吃牛奶會脹氣，可不可以先忽略不吃：牛奶中富含鈣質，是植物奶不能替代之營養素。若會脹氣者，建議可用其他高鈣食物或鈣片來代換，建議每日鈣質攝取量須達1000毫克。

●如何透過飲食，減少妊娠高血壓的發生風險：應採取少油、少鹽、少膽固醇的攝取，降低飽和脂肪酸攝取（如：肥肉、豬油等），增加以單元不飽和脂肪酸（例如堅果、橄欖油等）作為油脂主要來源。

●如何透過飲食，減少孕期糖尿病的發生風險：須注意營養均衡，並減少澱粉的攝取量，如果發生孕期糖尿病時，應諮詢專業醫師及營養師，遵照糖尿病飲食建議，避免血糖不穩定。

國健署建議，孕婦多攝取蔬菜、水果、全榖類等富含膳食纖維食物，以避免便秘；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●如何避免便秘：多攝取蔬菜、水果、全榖類等富含膳食纖維食物，以避免便秘，建議每日攝取32克。

●懷孕過程中，建議補充哪些營養素：葉酸、鐵、維生素D是影響胎兒健康發育的主要礦物質及維生素，孕期攝取量應達到國人膳食營養素參考攝取量。

國健署提醒，懷孕期間準媽咪應均衡攝取各類食物，若在日常生活飲食中有攝取不足情形，建議可找醫師或營養師諮詢改善飲食，讓孕期有充足的營養，使寶寶健康長大。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法