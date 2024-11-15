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（中央社記者謝幸恩台北15日電）台灣美國無線電公司（RCA）第2波工傷求償案，二審判1112人獲賠16億餘元。最高法院認為，原判決未就各組選定人請求權時效，分別認定有無罹於時效，因此今天廢棄判決，發回更審。

最高法院新聞資料指出，民法規定之侵權行為損害賠償請求權時效，須以損害發生起算；毒物污染事件，被害人於接觸有害物質行為終了時，侵害身體或健康之後果有立即顯現者，也有須經相當時日才外現者，其損害發生時點應分別論斷。

新聞資料指出，原審未針對各組選定人各自請求權時效的起算點為何，至提起本件訴訟求償，分別認定有無罹於時效，而認定各組選定人並非權利睡眠者，自嫌速斷。

最高法院表示，若各選定人有罹於時效者，原審以RCA等4公司於民國83年間經環保署要求仍拒絕提出化學物質資料的非可難行為，而認其等時效抗辯為濫用權利，此部分僅一時性抗辯，仍應審認罹於時效者有無在相當期間內行使權利。

最高法院指出，另案（RCA一軍）被害人於民國103年12月12日辯論終結，障礙事實已排除；本件選定人是否在障礙事實排除終了後的相當期間內行使權利，仍有疑義，據此認為RCA等4公司上訴有理由，予以廢棄原判決，發回更審。

此外，最高法院認為，社團法人桃園縣原台灣美國無線公司員工關懷協會（RCA員工關懷協會）主張，以糖尿病及高血脂與本案化學物質間存有一般因果關係，原審審酌的非財產上損害金額過低，認定上訴無理由，予以駁回。

全案源於，台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，後來被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

被害員工透過RCA員工關懷協會先後提起2波民事訴訟；此件為第2波求償，俗稱RCA二軍。

就RCA二軍的部分，一審的台北地方法院判RCA等4公司應賠償新台幣23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄。經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審認定，GE公司、Technicolor公司、Thomson公司為RCA公司的控制公司，依「揭穿公司面紗原則」法理，應與RCA公司負不真正連帶損害賠償的責任。

二審審酌勞工受僱期間長短、被害情節輕重及另案（RCA一軍）獲賠確定金額多寡等因素，判RCA等4公司賠償A組（已死亡勞工家屬）選定人126人，共2億160萬元慰撫金。

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此外，RCA等4公司應賠償B1組（罹患法院認定的疾病屬癌症或健保重大傷病）選定人267人，共8億5440萬元；B2組（罹患其他法院認定的疾病）選定人200人，共3億元；C組（受僱未滿30日或未罹患法院認定的疾病）選定人519人，共3億1140萬元。兩造均上訴，最高法院今天做出宣判。

另方面，RCA第1波求償（RCA一軍）部分，已有286人獲判賠5億餘元確定，另有222人部分發回高院更一審審理，將於114年1月15日宣判。（編輯：張銘坤）1131115