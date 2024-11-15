AI伺服器廠美超微（Super Micro）因聘用的安永會計師事務所週三（10/30日）辭任，並直言「對其公司治理、透明度有疑慮」，震驚市場，導致公司股價崩跌。 圖：達志影像／美聯社

AI 伺服器大廠美超微（SMCI）危機連環爆。由於一再延遲提交至九月止的季報，昨（14）日股價再重挫 6.31%。日前，因財報遞交困難、會計師退出審核、公司管理層與審計部門的信任疑慮等事件，致投資人信心進一步下降。此外，還恐怕面臨輝達（NVDA）等重要客戶撤單，而面臨業務收縮、市占率下降等風險。

美超微的利空短期內難消除，但對其他競爭廠商而言，可說利多降臨。目前傳出，由於輝達十分看重自家超級 AI 晶片「Blackwell」的推出，為避免任何風險致 Blackwell 出貨計畫延誤，故決定將訂單從美超微轉移。而市場認為，像是戴爾（DELL）等廠商可能會成為這樁事件的大贏家。其可望借此機會增加 AI 伺服器的訂單量、拓展市佔率，並藉由轉單的獲利來帶動股價。

Digitimes 報導指出，Dell的伺服器設計是AI產業不可或缺的一部分，因為Dell的資料中心擁有Nvidia GPU等晶片組，這是開發生成式AI應用程式的重要裝置。

在 AI 伺服器需求持續攀升下，戴爾在八月底上調全年營收預測至 955～985億美元，略高於該公司先前預期、預期每股盈餘（EPS）也上調至 7.8美元，高於先前預估的 7.65美元。今年來，這家公司股價已大漲 79.74%。

若明年全球景氣持續好轉，且 AI 筆電的「換機潮」確實明顯放量，除了以電腦工作站、顯示器、X86 伺服器等業務處於市佔第一的戴爾可望受惠，國內的「戴爾供應鏈」亦能同步獲利。