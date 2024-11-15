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（中央社記者蘇木春台中15日電）西半部空氣品質不良，環境部長彭啓明今天表示，這是颱風所造成的現象，主要是颱風從南邊上來，西半部大氣很穩定，空氣污染累積，待颱風開始下雨後就會解除。

中央氣象署指出，颱風天兔今天清晨5時減弱為輕度颱風，受到外圍環流影響，恆春半島、台東地區及屏東山區可能有局部豪雨；環境部表示，15日受颱風外圍環流及偏東風影響，西半部擴散條件仍差， 空氣品質 空氣品質指標橘色、紅色活動建議 橘色警示 影響：對敏感族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。 紅色警示 影響：對所有族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。 資料來源：環境部 看更多 關閉 為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級。

彭啓明到台中出席學術研討會，他接受中央社訪問時表示，今天台灣西半部都呈現空氣品質稍微不良，到敏感族群不健康等級的水準。

彭啓明指出，最主要是颱風從南邊上來，台灣剛好位於吹東風西半部位於下沉氣流，加上南往北的颱風經過台灣時，西半部大氣很穩定，空氣污染會累積，要等到颱風開始下雨後就會解除，這是颱風所造成的現象。

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針對空氣品質不良，彭啓明說，因為還是有污染物累積所造成，明年開始環境部會有逐時的空氣品質指標（AQI），幾個月前已宣布空氣品質標準往下降，PM2.5是12微克每立方米，明年開始會加速主動發布。

至於有環團質疑環境部空品預測失準，彭啓明表示，空氣品質的預測與氣象其實有點像，氣象會變動，氣象預測的對，空污預測才會對，有時候可能會有誤差，其實監測馬上就會追上來，會請相關單位加速提醒民眾知道。（編輯：郭諭儒）1131115

受颱風影響，15日西半部空氣品質不良，台中市區天空一片灰濛濛。中央社記者蘇木春攝 113年11月15日