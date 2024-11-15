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（中央社記者楊淑閔台北15日電）環境部今天預測西半部空氣品質亮橘燈。環境部長彭啓明在臉書指出，颱風天兔路徑造成的下沉氣流讓大氣很穩定，污染物難以擴散，他自己呼吸器官敏感就有感覺，提醒民眾注意。

針對台灣西半部 空氣品質 空氣品質指標橘色、紅色活動建議 橘色警示 影響：對敏感族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。 紅色警示 影響：對所有族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。 資料來源：環境部 看更多 關閉 全面亮橘燈，身為氣象專家的彭啓明在臉書上指出，颱風接近，這種路徑造成的下沉氣流讓大氣很穩定，大氣污染物難以擴散易累積，很多地方都是對敏感族群不健康的等級。

他表示：「我是一個呼吸器官敏感的人就很有感覺！要等到颱風雲帶進來開始下雨才會雨除，請敏感性的朋友要多注意！」

環境部空氣品質監測網顯示，依監測資料及氣象署氣象資料顯示，颱風及其外圍環流影響，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨至上午西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

環境部並預測，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為對敏感族群不健康的橘色提醒等級，局部地區短時間可能達對所有人都不健康的紅色警示等級。

另外，宜蘭、花東空氣品質擴散影響區及馬祖、澎湖為良好等級；金門為普通等級。（編輯：管中維）1131115