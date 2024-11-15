在台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里、及富邦金控董事長蔡明興等人到場見證下，富邦集團董事長蔡明忠今（15）日獲頒臺大名譽法學博士學位。

臺灣大學今日舉行 96 週年校慶，由校長陳文章於典禮中頒授蔡明忠名譽博士學位。臺大以「蔡明忠董事長長期深耕金融產業，跨領域的整合經營、建立全球品牌，引領臺灣產業創新及永續發展，回饋社會不遺餘力，投身公益慈善及教育文化，並積極培育人才，堪為企業家典範，貢獻卓越，實為楷模」，而授予名譽法學博士學位。

臺大校長陳文章表示，富邦集團版圖橫跨金融、電信、電商。在金融業方面，蔡明忠為卓越的金融企業家，率富邦從小型產險公司，發展成臺臺灣資產規模第二大、市值第一大的金融控股公司，打造亞洲金融集團，並成功寫下台灣金融史上首宗「金金併」；在電信領域持續創新，領導台灣大哥大成為台灣首家新世代科技電信公司，朝國際級科技電信集團邁進；在電商領域則帶領 Momo 高速成長，打造台灣電商數位生活圈，為台灣 2,300萬人的生活提供美好消費體驗。

自蔡明忠1981年加入富邦集團後，在其引領集團成長發展，目前集團資產總額逾新台幣 12兆元。蔡明忠表示，能獲母校名譽博士學位是至高無上的榮耀，感謝母校的厚愛。他也體認這份榮耀與肯定，是代表自己須承擔更大的責任，為社會共好及永續而努力。更表示希望將這份殊榮獻給父親蔡萬才。父親和他及弟弟 3人都有幸曾獲臺大傑出校友，若父親還沒有辭世，應更有資格獲頒名譽法學博士學位。

蔡明忠也認為，不論是經營事業與回饋社會，父親都建立了最好的典範讓他追隨。今年適逢父親逝世十周年，十年來，他時時思考有沒有背離父親的叮嚀，所幸十年來集團持續穩健成長。

蔡明忠也指出，在臺大法律系所打下的學識基礎，對自身事業經營有很大助益。金融、電信都是高度規管的行業，除恪遵法令、力行公司治理之外；如何能使法律變得不只是框架，而能具有創造力，好的經營策略，就是法律與商業結合的藝術。

蔡明忠從 3 面向鼓勵年輕世代，認為大學生下一步是要踏入社會，首要是如何誠實面對自己，若無法對自己誠實、看不到自己缺點，也無法前進、成長，常常跟自己對話，會更知道在複雜的世界裡如何自處；第二是如何面對他人，不外乎要做到包容及愛心；最後則擴散到人群，想想對社會和地球能做些什麼，面對氣候變遷，要如何從自己的一小步出發，貫徹永續思維。期勉大家成為一位地球人，更能成就自己的精彩人生。

蔡明忠畢業於臺大法律系、美國喬治城大學法律碩士，並擁有東海大學名譽管理博士、輔大名譽法學博士學位。2012 年 4 月起擔任美國南加州大學董事，2014 年起擔任亞洲公益事業研究中心理事，2023 年 3 月起擔任亞洲企業領袖協會（Asia Business Council） 理事會名譽主席。