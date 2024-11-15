【菁英論壇】藍光危害超新冠 唯有自救

【新唐人北京時間2024年11月17日訊】當今世界上大家都在談污染，希望自己能夠生活在一個天然健康的環境當中，通常大家關注的都是食品空氣和水的污染，然而，有一種同樣也很嚴重的污染，卻很少有人留意和關注，那就是光污染。

今天我們請來了臺灣清華大學的周卓煇教授，他對光污染有深刻的研究，尤其是對目前大家一刻也離不開的電子產品所發出的電子藍光，對人類眼睛的損害有非常獨到的研究。

藍光危害超新冠

國立清華大學材料系特聘教授周卓煇在新唐人《菁英論壇》節目中表示，藍光污染對人體損害非常嚴重。在LED出來之前，聯合國曾組織國際能源署9個國家，進行了將近4年的研究，2014年研究報告出爐，結論是藍光LED跟白光LED存在光生物傷害問題。光只要照太強、照太久就會有問題。在可見光當中，我們接觸到最多的就是藍光，它的傷害是非常大的，不是我們能想像的。

藍光（Blue Light）是指波長範圍約 400–500 納米的高能可見光。藍光在3C產品的螢幕光線中最常出現，特別是在手機、電腦、平板等設備的顯示屏中，通常會發出大量的藍光。因為藍光可以直達眼睛的黃斑部，所以長期被藍光照射，眼睛會產生病變。同時，藍光對人生物節律也有顯著影響。

周卓煇說，如果我們把新冠疫情當作是第三次世界大戰，藍光傷害就是第四次世界大戰，而且是悄悄開打，非常多的人完全沒有感覺。這有點像溫水煮青蛙，不是立即的，是慢慢地讓很多人眼睛壞掉。這個慢，已經超出自然老化的速度。

周卓煇說，在臺灣，只要是經常上節目的主播，幾乎沒有一個眼睛沒有受過傷害的。像最早政論節目主持人李濤，他的身體挺好的，可是眼睛不行了。還有非常有名的氣象主播王淑麗，也是因為主播間光的照射，眼鏡受傷等等。有一些網紅為了漂亮，把燈打得特別亮，非常靠近眼睛。台灣有一位知名主播，有一次在上節目時，突然文字稿全部看不見了，幾乎是瞎眼，之後他就把節目關掉了，他說他不要做一個瞎眼的人。

我寫過一本暢銷書叫《護眼，從用對光開始》。當初幫我出書的出版社，最初對相關護眼、光的傷害方面的內容沒有興趣，可是經過9個月之後，他們說這本書太重要了，叫我趕快出。為什麼？因為他們都使用電腦編輯文字，幾乎沒有一人例外，眼睛都壞掉，只是程度不一樣。

長期暴露白光下 加劇眼疾

周卓煇在《菁英論壇》表示，現代人的迷思，總覺得光照越亮越好，其實是沒有錯，可是人沒想到的是，這個亮就會造成光照視網膜炎。當然了，不只是我們的「底片」視網膜會壞掉，前面「鏡頭」裡面的水晶體一樣會壞掉，只是慢慢的傷害。

譬如說我們的教育部，建議教室照到桌上的照度要500勒克斯以上，這是什麼概念？一根蠟燭會給我們12個勒克斯的照度，而教室要高達500勒克斯，再反射到眼睛上，至少是兩三百勒克斯，這個亮度的確可以讓人非常容易看書、看清字。這就好比食物裡面加鹽巴，吃起來容易上口，可是鹽量多了之後，心臟、腎臟就要承擔後果。我們從來沒有聽說過有人吃很淡的食物，結果他的心臟負擔加重，患上腎臟病的。

所以，光就是這樣，亮的時候會讓人容易看清楚，可是看的時間相對就短。因為每一次一個光子進到視網膜，就會產生一次光化學反應，就會產生一份氧化性壓力、一份氧化性廢棄物。如果是白光，白光裡面就有藍光，藍光產生氧化性廢棄物的效度是一萬倍。氧化性廢棄物，它本來是沒有毒性的，可是你來不及把它搬走，當第二次照光，它就從沒有毒性變成有毒性，我們的視網膜細胞就開始發炎。

我們也知道，很多細胞發炎會好的，重點是你不要再使用它，要讓它休息，不要繼續產生傷害。可是我們仍然不斷地用光，最後這個發炎細胞當然就是凋亡。一開始就是所謂的近視，近視的人視力比較差，結果他就想把燈再調亮一點，結果就進入到一個惡性循環中。所以近視的人需要比較強的光，強光會造成眼睛更多的傷害。最後的結果是，近視的人容易重度近視，而其中很多人更容易患各種眼睛疾病，是雪上加霜，到最後視網膜壞了，「底片」就壞了，如果連水晶體也壞了，那就變成白內障，這個白內障害了很多人。白內障手術把天然的水晶體換成山寨版的水晶體，山寨版水晶體沒辦法有效地過濾紫光和藍光，後果是不堪設想。

夜晚光照危害極大 增加患癌機率？

周卓煇在《菁英論壇》表示，3C產品螢幕、照明電燈等電子產品的光，不僅會造成眼睛發炎、黃斑部病變或視網膜剝離，如果長期在夜晚使用，傷害極大，而且會導致罹患失眠、三高症，甚至是大腸癌、乳癌、前列腺癌等疾病，即使躲得過這一關，晚年時又躲不過阿茲海默症。在疫情期間，晚上熬夜照光的人，他的免疫力特別差，染疫後往往是重症，甚至死亡，這些都跟夜晚光照裡面的藍光有關係。

科學家在更早的時候就發現，人的眼睛中光感受器細胞主要分為兩大類，一類叫做錐狀細胞，主要看彩色的，另外有將近1.25億顆的桿狀細胞，是專門去看暗的，在最暗的時候，它可以看到百萬分之一個勒克斯，有將近十萬分之一根蠟燭的照度。

我們先講一個概念，為什麼現代的人眼睛會壞掉。因為白天亮的時候，人體自然會開啟錐狀細胞，使用了一個白天之後，它已經累了，可能會發炎，需要休息。古人說日出而作、日落而息，眼睛也要休息。當燈光暗的時候自然是看不見，這個時候的暗視覺細胞就啟動了，就是百萬分之一個勒克斯、十萬分之一根蠟燭的照度，它統統能看見，這個是超級重要的。當他看見的時候，表示暗視覺細胞啟動，相對的就是亮視覺細胞開始休息，所以萬一它發炎的話，就會去休補，每天都在修補，這個人的眼睛肯定是好的，在修補所謂視覺細胞的時候，身體其它細胞其實也在修補好。如果到了夜晚仍有光照，人自然會誤判，以為是白天繼續做工，那些所謂負責修補的工兵細胞，就不啟動不發揮作用，所以壞掉的細胞來不及修補，就會出問題。

周卓煇說，另外還有一個更嚴重的傷害，就是人體松果體可以分泌出褪黑激素，它主要作用是調節生物鐘和促進睡眠，有三大功能，抗老、抗病、逆齡。本來晚上是人體應該分泌褪黑激素的時間，但如果照光，它就不分泌了，等到睡著後分泌的時候，分泌量又少了，一天下來大概會少12%，也就是說人體對抗癌症細胞的能量就少了12%。日積月累，控制不住腫瘤細胞，就開始變成癌症。2014年有一份最好的醫學期刊講到，現在世界的電子照明就是引發婦女乳癌的主要原因。

中文大紀元報紙主編郭君在《菁英論壇》表示，人類總說自己追求光明，但是光太多太強，反而對健康就有害了。現在城市生活基本上都是在人工照明下，白天晚上都要照明。在香港旺角繁華地段，一天24小時都是燈光通明、霓虹燈閃爍。高樓大廈裡面，沒有照明就根本沒有辦法工作和生活。按照道家的說法，光是陽，黑色是陰，這需要一個陰陽平衡，什麼東西不平衡就一定會出問題，現在人工照明太多太強，它就不平衡了。

郭君說，現在有很多被公認的研究基本上都認定，現代社會過度的人工照明，對人類和大自然都有很大的影響。比如說，有研究認為，女性的乳腺癌和男性的前列腺癌，近年的發病率大大增加，和晚上工作有關，就是說夜班工作和這兩種癌症的發病率成正比。還有研究認為，長時間受到人工照明光線的侵擾，可能會引起頭痛疲勞、性能力減退和情緒焦慮。對大自然的影響，比如說一些昆蟲，有的時候一些鳥的遷徙，都會受到光污染這方面的影響。

周卓煇在《菁英論壇》表示，對於學童來講，如果要避免近視，光照不要太亮，不要太藍，不要靠太近、看太久，多到戶外運動，會緩解近視。現在很多眼鏡店給人家配的眼鏡說有防藍光，其實是沒有的，大家一定要小心。有人說我買的是名牌很貴，不是貴就一定有效。最簡單的概念，如果白光鏡變成黃光或者橘黃色就是有效，只要看鏡片清清如水，白光進白光出，它就是沒有效。

周卓煇表示，只有自己注意，才能有效地保護好自己的眼睛。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足於華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

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《菁英論壇》製作組

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（責任編輯：王馨宇）

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