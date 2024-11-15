今（15）日空氣品質受到環境偏東風影響，台灣本島西半部水平及垂直擴散條件差，導致空氣當中的污染物易堆積。圖為清晨淡水河沿岸霧茫茫景象。（記者劉信德攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（15）日或許不少北部人感覺「天空好像霧濛濛的，明明是晴天，藍天卻很難見到。」環境部表示因為天兔颱風外圍環流以及偏東風季節影響，西半部空氣品質不佳。環境部長彭啓明在臉書說明，天兔颱風路徑造成的下沉氣流讓大氣很穩定，大氣污染物難以擴散累積，很多地方都是敏感族群不健康等級。要等到颱風雲帶進來開始下雨才會減緩，請敏感性的朋友要多注意。

環境部表示，15日受到颱風與其外圍環流影響，西半部風速變弱，且混合層高度偏低，水平與垂直擴散條件差，污染物容易累積。午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

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今日不少人認為空氣品質不佳，天空霧濛濛。圖為清晨淡水河沿岸霧茫茫景象。 （記者劉信德攝）

騎機車記得戴口罩 吃蔬果降低發炎

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔於臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業」表示，大家有沒有發現昨天開始外頭一片霧濛濛。這不是起霧，而是霧霾！傅裕翔表示，PM2.5濃度偏高，已經到了「橘色提醒」等級。PM2.5 是一級致癌物，必須好好預防。

為了保護自己與家人，提醒騎機車時記得戴上口罩；避免揉眼睛、鼻子、嘴巴以防過敏，並且不要到戶外散步或跑步。

同時傅裕翔表示，積極提升免疫力，多喝水，多吃深色蔬果，補充維生素A、C、D，降低身體發炎反應。

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