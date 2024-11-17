美国当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)星期六(11月16日)表示，他将提名化石燃料业高管、气候变化怀疑论者克里斯·赖特(Chris Wright)为能源部长，赋予他“削减繁文缛节”的任务，希望以此推动化石燃料投资。

特朗普在一份声明中说：“作为能源部长，克里斯将成为一个关键的领导者，推动创新，减少繁文缛节，开创‘美国繁荣和全球和平的新黄金时代’。”

赖特是“自由能源”(Liberty Energy)的创始人兼执行长。该公司为能源企业提供服务，通过“水力压裂”技术从页岩中提取石油和天然气，从而大幅增加美国化石燃料产量。

在特朗普宣布此信息后，赖特在社媒平台X上说：“我始终致力于改善人类生活，重点是让美国的能源更实惠、可靠和安全。”

“能源是命脉，让生活中的一切成为可能……我期待开始工作。”

赖特去年曾在LinkedIn上否认“气候危机”的存在。他说：“不存在气候危机，我们也没有正在经历能源转型。”

赖特说，“碳污染这个词很荒谬”，因为所有生命都仰赖二氧化碳。

“能源没有清洁或肮脏之分，所有能源对世界都有正面和负面的影响，”他补充道。

能源部负责美国的能源外交、战略石油储备，以及推进能源技术的赠款和贷款计划，还负责监管老化的美国核武器综合设施、核能废物处理和17个国家实验室。

钻探承诺

特朗普称气候变化是个骗局，他在竞选期间承诺提振国内化石燃料行业，以降低因能源价格上涨而推升的通膨。他还承诺废除环境法规和美国根据《巴黎协定》为应对气候变化做出的承诺。

赖特将与北达科他州州长道格·伯格姆(Doug Burgum)共同制定政策，伯格姆是新成立的国家能源委员会负责人。

“我们将继续钻探，扩大所有形式的能源生产，以促进经济增长并创造高薪工作，”特朗普在周五宣布伯格姆的任命时说。

随着人工智能、电动汽车和加密货币的蓬勃发展，相较过去20年，美国的电力需求激增。

赖特曾多次批评民主党政府推动美国向低碳能源模式转型的努力，并淡化太阳能的重要性。他的观点显然与特朗普的重要支持者、电动车公司特斯拉的创始人埃隆·马斯克(Elon Musk)相左。

争议的提名人选

特朗普陆续公布他选择的新政府成员，其中部分重要部门将由欠缺经验的忠诚人士执掌，引发争议。

例如被提名为司法部长的共和党籍前联邦众议员马特·盖茨(Matt Gaetz)，曾因涉及性交易接受调查；另一例则是《福克斯新闻》(Fox News)电视台主持人皮特·海格塞斯(Pete Hegseth)被提名为国防部长，尽管他的军事履历相对单薄。特朗普还提名了反疫苗论者小罗伯特·肯尼迪(Robert F. Kennedy Jr.)担任卫生部长。

他们的任命都需要获得共和党占多数的参议院的批准，特朗普已经警告议员们不要阻挠这些任命。

(本文依据了法新社、路透社和美联社的报道。)