印度新德里空污飆「嚴重+」 卡車禁入學校線上授課

【新唐人北京時間2024年11月18日訊】印度首都新德里籠罩在有毒霧霾中，空氣品質指標，今天(11月18日)上午6時已經飆到481，屬「嚴重+」等級，德里8時起將實施第4級防治措施，非載運必要物品的卡車都禁止進入德里，政府也建議公、私機構讓半數人遠距工作；學校則轉為線上授課直至另行通知。

中央社報導，印度判斷空污的空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

空污已在「嚴重」等級數日的德里，情況愈來愈差，14日起英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）已經出現因為能見度不佳，導致航班起降受到影響的問題，17日搭機回到德里的民眾告訴中央社，機場霧茫茫一片，幾乎是看不見跑道的情況，機師將飛機降落時幾度不穩，引起機上乘客的驚呼。（點擊觀看相關視頻）

在這個階段，除了非必要的卡車外，柴油驅動的中型貨車、重型貨車均禁止在德里行駛。

另外，所有的建築施工，包括高速公路、道路、天橋等，也全面暫停建造，以免揚塵讓空污再惡化。

印度時報（Times of India, TOI）提到，印度國家首都區（NCR）和鄰近地區的空氣品質管理委員會（Commission for Air Quality Management, CAQM）也要求德里政府讓學校實施線上教學，另依車牌號碼尾數，進行單雙號車輪流進城的管制。

今日印度（India Today）報導，政府呼籲公家機關、私人企業留半數的人到公司，其他一半的人可遠距辦公。

CAQM已要求年長者、兒童、患有呼吸道或心血管疾病的人，要避免戶外活動，盡量留在室內。

政府敦促民眾盡可能使用大眾交通工具，或共乘上班，德里地鐵也增加60個班次，消化可能瞬間大幅攀升的搭乘人數。

根據印度中央污染控制委員會（Central Pollution Control Board, CPCB）的資料，德里17日的空污，15.8%是車輛造成，焚燒稻稈則佔了25%。

（責任編輯：盧勇信）

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