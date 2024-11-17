醫師提醒，霧霾嚴重的情況之下很傷肺，切記不要在戶外跑步，不但養生不成，還會增加身體發炎情況；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕14、15日受天兔颱風及其外圍環流影響，大氣污染物難以擴散，導致台灣西半部空氣品質不佳。科博特診所院長劉博仁提醒，霧霾嚴重的情況之下很傷肺，切記不要在戶外跑步，不但養生不成，還會增加身體發炎情況。

相信大家對於15日的朦朧天空仍記憶猶新。因颱風外圍環流影響，大氣污染物南已擴散，台灣西半部空氣品質不佳。環境部長彭啓明於臉書說明未來的空氣品質預測：17日東北季風增強、18日至21日東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，空品多為普通至橘色提醒等級。

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劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，空氣品質不佳，此時外出一定要戴口罩，不要逞強，這種空氣品質對於肺部的殺傷力非常大，一定要多喝水，多吃蔬菜，可以補充點維生素B群增加身體的代謝。

15日空氣品質不佳，北部多處天空呈現霧濛濛景象；圖為清晨淡水河沿岸。 （記者劉信德攝）

5招防護 勤洗手、臉防PM2.5

國民健康署關心國人健康，提醒民眾於空污時，可做以下自我保護措施。

●建議外出可戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露。

●應減少在戶外活動時間，或改變運動型態，尤其是老人及兒童，或慢性呼吸道疾病患者。

●由室外進入室內時，可加強個人衛生防護，例如洗手、洗臉、清潔鼻腔。

●建議適當關閉窗戶。

●生活作息規律，適當運動，維持身體健康狀態。

另，為提醒民眾空氣品質為即時監測的動態資料，也可隨時注意行政院環保署空氣品質監測網訊息，作好自我防護措施。

醫師提醒，空氣品質不佳情況下務必戴口罩；情境照。（資料照）

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