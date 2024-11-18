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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣公費流感疫苗及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗10月開打以來，長輩與幼童接種率低於全國平均。縣府衛生局今天提醒，氣溫變化增加傳染風險，呼籲踴躍施打。

國民黨籍苗栗縣議員曾美露今天在議會總質詢指出，10月公費流感疫苗開打後，發生1劑國光疫苗變色事件，苗栗縣也是該批號疫苗配送縣市之一，不少民眾對於疫苗安全難免有疑慮，導致接種意願不如以往。

縣府衛生局長楊文志答詢表示，變色國光疫苗事件，經衛福部食藥署、疾管署研究，並非病毒性污染，而是製程中膠塞浸潤藥液脫色，該批號疫苗緊急召回，檢視到目前為止，未再出現類似狀況，今年流感疫苗共有5個廠牌，目前為止5廠牌都是安全的，大家可以放心。

楊文志坦言，公費流感及新冠疫苗從10月1日同步開打以來，難免受颱風及國光疫苗單一事件影響打氣。

根據衛生局統計至上週，縣內流感疫苗4大重點對象接種率為65歲以上老人35.5%、學齡前兒童43.3%、學生66.7%及醫護人員70.9%，其中長輩與幼童接種率均低於全國平均，且校園集中接種率為歷年最低。

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楊文志指出，民眾聽聞打疫苗後的不舒服，有時是剛好那段時間有疾病併發症發生，容易和疫苗連結在一起，未必是因為打疫苗造成，還是應該多聽專業醫師的分析，打疫苗的好處遠大於副作用。

楊文志表示，苗栗縣今年度買13萬9000針流感疫苗，已施打10萬6000針，尚有3萬3000針，如果不夠，中央隨時可調度供應，盡力做到民眾有意願一定要有疫苗可打，並持續宣導民眾，在天氣變冷前踴躍施打，以早日獲得保護力。（編輯：陳清芳）1131118