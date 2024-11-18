株洲江邊現大量病毒採樣管 引發民眾恐慌

【新唐人北京時間2024年11月19日訊】繼續關注中國的消息。湖南株洲湘江一處排水口附近出現大量病毒採樣管，引發民眾恐慌，擔心江水被病毒污染。

11月17日，中國社交平台傳出一段視頻，株洲湘江建寧港一處排水口附近出現大量病毒採樣管，試管上有「荷塘區」和「Ⅰ型（滅活型）」等字樣。

這一事件引發民眾恐慌，有網友說：「有個鏡頭是2022，估計是新冠採樣管。」「天吶，這都敢丟河裡？」

18日，株洲市疾控中心和衛監局發布通報稱，在江邊收集了45根試管，全部封口完好，沒有使用過，無破損、無病毒。但官方通報引發外界質疑。

歐洲病毒學及傳染性專家董宇紅博士：「如果是一種新的採樣管，它沒用過的，沒用過的管子為什麼會被人丟呢？好好的管子按理說不會有人隨便把它丟掉的，這是一個浪費，而且也不會有人故意要非得去把它丟到哪裡去，所以這裡頭就有一些疑點。」

歐洲病毒學及傳染性專家董宇紅博士認為，中共官方聲稱這些被丟棄的試管無破損、無病毒，是在安撫公眾。

董宇紅博士：「就是一種安撫的一種腔調吧，就是讓咱們不要恐慌，但是我們心裡要有個數，這個報導的本身它是有一個內在的、邏輯上的一些不能自圓其說的東西在裡頭。」

董宇紅博士表示，這種 Ⅰ型滅活型的採樣試管，一般是用於新冠病毒流感等等，如果是使用過的試管，扔在江邊會造成嚴重後果。

董宇紅博士：「因為我們知道這個水是很容易受污染的，如果說它順著這個上遊可以流到下遊，因為它的水的傳播，它可以把整條河都污染。」

大陸醫生孟女士介紹說，使用過的試管必須按照醫療垃圾處理，絕對不可以和普通垃圾丟在一起。

大陸醫生孟女士：「因為它會產生二次傳染，所以必須的放到醫療垃圾裡邊，是要分類，要處理的，要焚燒的。」

新唐人電視台記者唐穎、李酈、高玉採訪報導

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