中日元首會晤 習給石破茂送禮 石面色鐵青

【新唐人北京時間2024年11月19日訊】近日，中共黨魁習近平與日本首相石破茂在APEC峰會期間舉行了短暫的場邊會談。習近平給石破茂送禮，但石卻不苟言笑，面色鐵青。

2024亞太經濟合作會議（APEC）在秘魯首都利馬（Lima）舉行，當地時間11月15日下午，中日元首在峰會期間進行約35分鐘的場邊會談，習近平對石破茂承諾恢復日本水產品進口中國。

日本資深媒體人矢板明夫17日在臉書發文表示，習近平此舉算是石破茂送了一個不大不小的禮物。去年8月，中方在毫無科學根據的情況下對日本實施的單方面經濟制裁。今年9月宣布解除，但一直沒有落實。這次習再次親口答應，算是中方對日方釋出的善意。

不過，許多媒體都注意到，石破茂與習近平在會談中不苟言笑，幾乎沒有什麼表情。

中共黨媒新華社的通稿配圖也顯示，石破茂與習握手時，習滿臉堆笑，但石面無表情。

矢板明夫表示：「很多媒體都注意到，石破茂見到習近平時面色鐵青、不苟言笑，握手時臉部幾乎沒有表情。這是有原因的。」

兩個月前，一個日本孩子在深圳上學途中被一名陌生的中國男子襲擊身亡，中方至今沒有詳細的案情說明；今年夏天，中共軍機侵入日本領空等問題也一直沒有處理。

矢板明夫表示，「如果這個時候，石破茂面對習近平以笑臉相迎的話，一定會被日本媒體批評為『親中』『媚中』。在國內的支持基盤並不牢固的石破茂，非常畏懼媒體。」

此外，對於這次中日元首會談，雙方媒體報導中出現許多差異。

據日本共同社報導，兩位元首商定將切實履行恢復日本水產品進口中國的共識。石破茂在會談後向媒體表示，「習主席本人提及把達成的共識轉化為行動，這是非常重要的表態。」

但中共官媒新華社只在報導的最後一句稱「儘快將關於日本福島核污染水排海問題達成的共識轉化為行動」，不敢提習對恢復進口水產品之事的表態。

時事評論人士周曉輝認為，估計是北京當局擔心中國國內「小粉紅」對此事進行抗議。

共同社的報導還提到，雙方確認將全面推進擴大日中共同利益的「戰略互惠關係」，並構建建設性、穩定的雙邊關係。

報導還指出，石破茂對於中方軍事活動趨於活躍表示「極其擔憂」。而中共新華社對石破茂的表態卻隻字不提。

在台灣問題上，新華社報導稱，石破茂表示，「在台灣問題上，日方堅守1972年日中聯合聲明的立場絲毫沒有改變。日方堅持日中四個政治文件確立的原則和共識，堅持走和平發展道路，願本著正視歷史、面向未來的精神，同中方開展各層次坦誠對話，增進相互理解和互信。」

而共同社的報導是，石破茂回應說，台灣海峽的和平穩定對國際社會而言極其重要。並沒有新華社的自說自話。周曉輝認為，這大概又是中共愚弄中國國內民眾的小手段。

此外，新華社還有兩點沒有提及，一是對於深圳日籍男童遇襲身亡案，石破茂要求中方確保在華日僑的安全。習回應稱，保障包括日本人在內的所有外國公民的安全。

二是石破茂要求盡快釋放在華被抓的日本公民，習對此沒有回應。

周曉輝表示，從中共官媒刻意忽略、篡改報導內容來看，中共對日本外交上在放軟身段，這大概率與對中共強硬的川普（特朗普）當選美國總統有關。不過，中共再怎麼想擺脫日益加劇的困境，都絕非易事。

日本資深媒體人矢板明夫認為，中共有求於日本，想通過日本建立和美國川普新政權的對話管道，但習很可能是找錯了人。因為，川普已經婉拒了石破茂想去美國見面的要求。而且石破茂率領的自民黨，在國會沒有掌握過半數的議席，政權搖搖欲墜。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：祝馨睿）

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