杉杉掌舵人之爭最近終於有了答案，杉杉股份昨（18）日發布公告稱，鄭駒辭去公司董事長職務，他的繼母周婷獲選為新一屆董事會董事長。杉杉股份補充，鄭駒在辭任董事長後，將接替莊巍擔任公司副董事長職務，而莊巍辭去公司副董事長職務後，仍將擔任公司第十一屆董事會董事。

根據《中國基金報》今（19）日的報導，鄭永剛是杉杉品牌創始人，憑借著在服裝、新能源材料等領域的建樹，被視為浙商傑出代表之一，多次以百億元級身價登上富豪榜。2023 年 2 月 10 日，鄭永剛病逝，兒子鄭駒和與鄭永剛結婚 7 年的周婷誰將接棒，成為市場關注焦點。

鄭駒是杉杉股份創始人鄭永剛前妻所生，現任杉杉控股有限公司董事長兼總裁、杉杉集團有限公司董事，寧波杉杉股份有限公司董事。周婷是鄭永剛遺孀，現任寧波杉杉股份有限公司董事，曾任上海市青聯委員、浙江衛視、東方衛視新聞部記者、主播，第一財經集團電視新聞部記者、主播。

鄭駒 2023 年 3 月 23 日被選舉為杉杉股份董事長。但在當日召開的臨時股東大會上周婷現身。周婷主張，董事會擅自審議未經她審閱和同意的議案並對外發布是違規的。

周婷指出，董事會的做法對她和子女應該合法繼承的財產及權利造成了損害，也違背了鄭永剛的遺願。周婷認為，公司治理結構與實控人完全脫節，可能對杉杉股份治理結構、規範運作產生重大不利影響，繼而引發上市公司合規性風險。

杉杉股份也表示，鄭永剛逝世後，其所持有的公司股份及相關權益擬將按相關法律法規進入繼承程式。截至公告落款日，公司尚未收到任何具有法律效力的書面文件或通知，確認公司新的實際控制人。如今周婷接過董事長一職，意味著杉杉股權之爭終於落定。

雖然股權之爭暫告段落，但杉杉股份的經營情況已經受到了影響。今年前三季度，杉杉股份實現營業收入 132 億 8,400 萬人民幣（約 593 億 8,327 萬台幣），同比下降 9.69%；實現歸母凈利潤 2,300 萬人民幣（約 1 億台幣），同比下降 98.07%。

除了業績下滑明顯，杉杉股份控股股東杉杉集團及相關公司的資金鏈也陷入緊張境地。杉杉股份 11 月 7 日發布公告稱，杉杉集團因融資融券業務債務逾期，其通過國泰君安客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司 6,523 萬股股份存在被強制平倉的風險。

杉杉股份 18 日股價以漲停報收，最新市值達 212 億人民幣（約 947 億 8,956 萬台幣）。

杉杉股份昨（18）日發布公告稱，鄭駒辭去公司董事長職務，周婷獲選為新一屆董事會董事長。 圖：翻攝自杉杉股份