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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市環保局今天表示，實施電子公文節省紙張，引進智慧數據分析、縮時攝影、無人機巡查、GPS定位與大數據模擬分析，數位執法成果18日獲頒英國綠色組織「綠蘋果環境獎」。

環保局今天發布新聞表示，英國綠色組織（The Green Organisation）18日在倫敦肯辛頓宮（Kensington Palace）舉行「綠蘋果環境獎」（Green Apple Environment Award）頒獎，表彰全球環境管理與創新表現突出的機構。

新北市環保局以數位環保勤務指揮中心，及高效環保執法體系等2項特色獲獎，副市長劉和然率環保局團隊前往領獎。

環保局說，數位化勤務指揮中心電子數位化作業，減少近千萬張用紙。省下的錢，引進智慧數據分析、縮時攝影、無人機巡查、GPS定位、大數據模擬分析，使處理時間縮短1/3，打擊環保犯罪更有效率。

環保局說，成立「環境稽查重案組」，除提升數位化管理與環境監測技術，也集合各局的行政調查資源和刑事偵查專業，專門處理跨區域、跨領域的環保犯罪案。自民國108年10月成立至今，已破獲391宗重大環境違法事件。

環保局說，也已排除佔用國有地及排除污染源，恢復國土環境190件，追回不法利得超過新台幣4億3000萬元。

兼任環境稽查重案組召集人的劉和然表示，環保是公安的重要基石，藉由數位化與升級科技，持續優化環境管理。獲獎代表新北環保工作獲國際認可，未來將繼續創新與精進。（編輯：李錫璋）1131119