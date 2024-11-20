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（中央社記者王承中、陳俊華、郭建伸台北20日電）立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，討論罷免連署加嚴的選罷法修法草案，但各黨團無法達成共識，韓國瑜裁示依議事規則處理。由於草案已逾1個月的冷凍期，在野黨不排除在22日立法院會中提出變更議程案來處理。

韓國瑜今天下午召集朝野黨團協商，研商由民眾黨團擬提案成立的「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，以及有關「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」等案。

針對選罷法修法，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團的立場很清楚，不管是罷免連署加嚴，這都是設下門檻、難關，剝奪人民行使罷免權利，社會的撻伐也很大。沒收人民權利的修法，民進黨團無法支持，且立法院涉己的修法，依大法官解釋，都應從下一屆才開始施行，不應當屆開始，否則會有違憲問題。

國民黨立法院黨團書記長林思銘指出，國民黨團一再強調，罷免連署加嚴不是沒收民主，沒有違反民主，而是真正體現民主真諦，避免冒名、偽造連署。不曉得民進黨在反對什麼，為什麼這麼怕選罷法修法，難道民進黨準備發動大罷免，再度造成社會動盪不安嗎。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團也多次跟社會說明立場，當然要傾聽人民的聲音，民眾黨團今天也有公布民調結果，每個政黨就為自己政黨立場負責任。

在歷經兩輪的發言，朝野黨團無法達成共識。最後，韓國瑜裁示，顯然今天各黨團的討論無法達成共識，就依議事規則處理。吳思瑤則表示，再次覺得協商都是過水，不要就只是等到韓國瑜宣布依程序處理，就代表可以表決了，沒有共識就是要繼續討論。

吳思瑤會後受訪表示，針對罷免連署加嚴的選罷法修正草案，韓國瑜召集的朝野協商中雖無共識，但將用議事規則處理，最快22日就會被多數暴力表決通過，民進黨團表達譴責、遺憾，將會窮盡一切努力，捍衛人民權利。

由於罷免連署加嚴的選罷法修正草案，已逾1個月的冷凍期，最快22日立法院院會就可以處理。據了解，在野黨也不排除在22日院會中提出變更議程案來處理。

針對成立國發基金調查委員會，民進黨團書記長蔡易餘指出，從提案名稱就可知道調查範圍過大，根據這次國會職權修法的釋憲結果，應經議會議決的調查事項、目的、方法，尚須具體明確，若不明確就有違憲之虞，他認為內容不應該包山包海，否則調查委員會也能寫成要調查政黨政治獻金，成立後就稱要調查木可，「不可以，因為一開始沒講清楚」。

黃國昌表示，大法官煞費苦心，將立法院調查權設下重重關卡，想讓立法院不要輕易啟動調查權；若台灣社會認為不應成立國發基金調查委員會，成立調查委員會是包山包海、漫無目的，社會自然會懲罰提案的民眾黨團，行政院也可依循爭議處理程序因應。

國民黨團總召傅崐萁指出，監察院曾對國發基金提出調查報告質疑偏離投資目的，立法院預算中心也質疑產業創新轉型基金所投資標的有公司治理欠佳問題，總統府秘書長潘孟安任立委時也曾說運用國發基金應有明文條例。他說，這些都是老百姓納稅錢，難道國發基金不該好好調查嗎。

韓國瑜表示，因為日前蔡易餘表達希望繼續溝通，因此15日尚未處理此案，並在今天繼續協商，但顯然協商仍無法達成共識，裁示此案就依照議事規則處理。

韓國瑜也表示，很多立委習慣院會下午簽到，但22日院會只有上午開會，請各黨團提醒成員，22日院會只有開半天，請在上午完成簽到。（編輯：楊凱翔）1131120