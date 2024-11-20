津巴布韦矿工与中国雇主之间的紧张关系日益加剧。工人指责中国公司对工人进行严酷剥削，包括低工资、不安全的工作条件以及不宜居的住房条件。他们还指控采矿活动对环境造成破坏。津巴布韦钻石与矿产工人联合会（ZDAMWU）报告称，试图揭露这些问题的工人会面临报复和解雇。

中国矿业公司在津巴布韦广泛扎根并深度参与矿产资源开发，开采该国丰富的黄金、煤炭、锂矿和其他重要矿产资源。然而，中国的这种扩张让津巴布韦付出了沉重的代价。

根据津巴布韦工人向美国之音提供的信息，这些矿区剥削劳工的状况十分严峻。他们的指控包括极低的工资、超长的工作时间、有辱人格的待遇、肢体暴力、种族歧视、不安全的工作环境，以及对基本健康保障的完全忽视。一些工人讲述了在安检时被用枪威胁的可怕经历，以及经常遭受的言语侮辱和谩骂。另一些人描述了在中国运营的矿区中遭受的严重歧视和不当对待。

万基煤矿公司解雇为工人权益发生的工会代表

万基（Hwange）煤矿公司是一家目前处于被接管状态的津巴布韦煤矿企业，主要原因是其员工的工作条件受到批评，特别是为中国承包商中建投资工作的员工。关于工人安全、超长工作时间以及薪酬不足等问题引发了广泛关注。

当被美国之音询问有关与万基煤矿合作的中国公司被指控的问题时，该公司公关经理林丹尼·杜贝（Lindani Dube）回应说：“请将所有信息通过电子邮件发送，以便我们的公司发言人作出回复。”代表矿业工人的工会——津巴布韦钻石与矿产工人联合会对中国公司拥有的矿区工作条件表达了担忧。

中建矿工委员会的前主席贾费特·鲁帕赫拉（Japhet Lupahla）因维护工人权益付出了代价。在为该矿区服务四年后，他被迫于去年11月离职。他曾在矿区担任电焊工。

鲁帕赫拉告诉美国之音：“自2020年7月起，我一直是这家公司的忠诚员工。然而，当我开始为工人权益发声时，事情发生了变化。我突然被指控了一些虚假的罪名。一名高级管理人员明确表示，这些指控的原因正是我为工人发声。”

公司报复工人的做法令人瞠目

“起初，他们指控我‘未遵守合法指令’和‘煽动罢工’。当我对这些指控提出质疑时，他们改变了说法，指控我‘停止劳动’，并将其等同于罢工，引用了我们的行为守则。不幸的是，听证官和劳资关系代表明显偏袒中国管理层的利益。尽管有大量证据对我有利，他们还是解雇了我，”鲁帕赫拉解释道。

“这次经历让我看清了现代剥削的残酷现实，往往是本地管理层与外国利益勾结的结果，”他说。

鲁帕赫拉还讲述了一起发生在8月23日的惊险事件。“通常情况下，我们会在大门和闸门接受两次安检，但在8月23日，我们通过闸门时并未被检查。”然而，事态在所谓的“盲洞”区域急转直下。

鲁帕赫拉描述了他在中国安保人员那里经受的遭遇：“中国安保人员手持手电筒和枪支，强迫我们下车，进行侵入性的搜查，包括检查我们的包并进行身体搜查。”事情进一步升级，鲁帕赫拉补充道：“安保负责人用枪指着我的一名同事，这让我们所有人感到震惊和害怕。”

中国企业的自我辩护能成立吗？

中建公司人力资源代表西邦吉莱·姆欣杜（Sibongile Mhindu）为公司辩护，声称他们遵守所有规定。姆欣杜将问题归咎于工会对工人的“不良影响”，以及与其他由万基煤矿公司（HCCL）聘用的中国公司混淆，这些公司中有许多名字都以“中”字开头。

“这个工会对我们的工人产生了不良影响。作为一家企业，我们的一切行为都以我们的法规和标准为指导。此外，有许多为万基煤矿提供服务的中国公司，其中大多数和我们一样名字以‘中’字开头，他们应对大多数环境犯罪负责，但因为我们是最早（进入津巴布韦）的公司，指责就落在了我们头上，”她说道。

津巴布韦钻石与矿产工人联合会对中国矿区员工的恶劣工作条件提出了担忧。秘书长贾斯蒂斯·钦赫马（Justice Chinhema）强调，必须尽快解决这些问题，以全面实现国家对矿产资源的控制，并促使外资履行企业的社会责任。

虐待指控与政府行动

“受雇于这些公司的工人面临多重挑战，必须尽快解决这些问题，并持续进行改善，” 钦赫马表示，这些挑战包括劳工的普遍临时化，大多数工人仅签订短期固定合同。

钦赫马进一步解释道：“大多数工人都在极其危险的工作环境中工作，暴露在高温、粉尘、噪音、疲劳和未经管控的气体等多种健康风险下。”此外，他指出，工人们经常需要长时间工作，无法获得干净的饮用水，缺乏足够的个人防护设备，还常常遭受身体上的不当对待和性骚扰。

今年6月，一段视频在社交媒体上流传，当中显示宾杜拉的马坎加矿区(Makanga Mine in Bindura)一名矿工被绑在装载机吊臂上悬挂在半空。随后，两名中国公民因虐待该矿工而被驱逐出境。

津巴布韦政府已经采取了一些措施来应对这些问题，包括驱逐涉嫌虐待工人的中国公民。然而，在确保工人权益并追究中国矿业公司的责任方面，还需做更多工作。

津巴布韦信息宣传和广播服务部常务秘书尼克·曼古瓦纳（Nick Mangwana）在社交媒体平台X（原Twitter）上确认了这一驱逐行动：“今天（周三），虐待工人的两名外国公民已被驱逐，正如视频中所见。”

“我们在社交媒体上看到过许多视频，显示中国公民虐待工人，特别是在矿业领域，” 钦赫马表示。他补充道：“他们无视我们的文化习俗，例如剥夺工人参加亲属葬礼的权利。不遵守这些限制就可能导致工资被扣减或合同被终止。”

经营德特鲁普金矿的中国公司漠视工人待遇

德特鲁普(Detroop)矿位于哈拉雷西北约170公里的马孔德区(Makonde)，沿安瓦河(Angwa)在马贡德酋长的管辖区内运营。该金矿采用露天和地下采矿相结合的方式。由中国企业江西日昇矿业公司负责经营，自2014年开始运作，雇佣了近300名工人。对该公司的指控包括支付低于标准的工资、提供不适宜的住房（棚屋）、恶劣的工作条件，以及缺乏基本的卫生设施，包括厕所和供水。

“我已经在这个矿区工作了七年，但在工作条件、生活标准或工资方面没有任何改善，”一名德特鲁普矿区的工人对美国之音说道。“我们住在棚屋里，饮用水来自矿井。我们使用的厕所不合标准，如果卫生部来检查，这些设施会被关闭。在这个矿区生活很艰难。他们只是一味地开采自然资源，却不投资于人力资源。我们的工资低于政府规定的标准，他们也没有履行任何企业社会责任，”这名工人进一步解释道。

矿区经理马克斯·卡洛斯·本托(Max Carlos Bento)承认了这些指控，但将其归因于矿区生产面临的挑战。他表示：“一些工人居住的房屋确实不适合居住。我已将所有不满，尤其是住房改善和工资上涨的问题，反映给了公司高层。他们承诺会解决，但矿区的低产量是主要障碍。”他还补充道：“由于每天长达17小时的断电，我们的进展受到阻碍，我们缺乏资金购买备用的大型发电机。”

在接受美国之音采访时，钦赫马进一步强调了中国矿业公司对津巴布韦原住民的负面影响。他指出，这些中国投资者缺乏社会责任感，专注于资源开采，却没有为当地发展做出贡献。

他表示：“当地社区（无需外部影响）已经认识到他们因中国公司而遭受的损失。需要指出的是，津巴布韦人能够自己辨别剥削性、破坏性的发展和有益的、进步性的发展，无需任何外界的引导。”

津巴布韦钻石与矿产工人联合会秘书长进一步批评了中国公司运营导致的基础设施损坏。他指出，比基塔(Bikita)、穆托科(Mutoko)、穆塔雷(Mutare)等地区以及布拉瓦约(Bulawayo)至维多利亚瀑布路段的道路，以前状况良好，但现在却严重恶化。

中矿资源对比基塔社区的影响

去年11月底，津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）与中矿资源集团董事长王平卫参观了一座新建的锂矿加工厂。两位领导人以及一群政策制定者和公司员工共同庆祝了该公司向加工设施投入的3亿美元投资。这些工厂将对公司在比基塔矿区开采的矿石进行加工，升级为更高价值的出口产品。

一名比基塔矿区的员工描述了那里的现状，称之威胁到工人和附近居民的生命安全：“矿区现在在离我们家和马萨拉萨拉（Masarasara）村仅20米的山边运作。爆破作业时，居民被要求撤离家园，因为粉尘是危险的。”

该员工进一步解释道：“由于爆破，公司决定搬迁工人宿舍，但他们仅搬迁了员工，却把他们的家人留在原地。但我们一直以来都是和全家人住在一起生活的。”

这名工人强调了重大的安全隐患：“爆破作业威胁着工人的生命安全。我们容易患上呼吸系统疾病，爆破产生的飞石可能会导致人员伤亡。我们的房屋也随时可能倒塌。”

此外，他批评公司未能与员工或当地社区分享矿区产量增加的利益：“矿区的产量大幅增加，但工人和社区却没有看到任何好处。”

该员工认为，这种情况的根源在于地方管理层和当局的腐败：“黑人员工管理层、社区领导和地方当局之间的腐败是导致这一切的原因。”

他还指出，在新的中国公司管理之下，医疗支持正明显下降：“在前雇主管理下，我们会有药物供应，但现在在中国公司的管理下，即使是基本的止痛药也需要我们自己支付。”

该员工对不稳定的就业状况也表达了不满，他说道：“我们签订的是短期合同，通常只有一个月长，根本没有工作保障。而且，许多人已经在这样的合同下工作了两年多了。”

美国之音通过WhatsApp通讯软件联系了比基塔矿业公司的人力资源经理希尔顿·奇穆拉(Hilton Chimura)，消息显示为“已读”，但没有得到回复。

当记者打电话问他有关山体爆破和粉尘等问题时，他回答说：“我不明白你在说什么。”随后就挂断了电话，并发短信表示：“你好，请将你的问题发送到我们的邮箱，公司发言人会回复你。”

在与美国之音的谈话最后，钦赫马提到了2020年6月21日发生的一起事件，雷登(Reden)矿的中国雇主向两名工人温迪·奇夸伊拉(Wendy Chikwaira)和肯尼迪·塔奇奥纳(Kennedy Tachiona)开枪。当时，两人要求雇主支付拖欠的工资。关于这一事件的视频、音频和图片证据在社交媒体上广泛传播。

钦赫马还提到今年8月发生的另一件事。当时，一名自称与津巴布韦执政党非洲民族联盟-爱国阵线（ZANU-PF）关系密切的地痞受雇于比基塔矿，他在矿区员工们的妻子们抗议时拔枪威胁。这起抗议是因为矿区的中国经理拒绝提供救护车将一名员工怀孕的妻子送往医院，最终导致该女子不幸身亡。

改革与对话的呼声

津巴布韦钻石与矿产工人联合会秘书长强调，必须解决中国公司与津巴布韦工人之间的语言障碍和文化差异问题。他呼吁中国公司派遣更了解津巴布韦文化并尊重当地习俗的中国员工。他敦促中国大使馆、津巴布韦政府、工会以及中国矿业公司召开利益相关者会议，共同讨论并解决这些问题，以促进津巴布韦的发展。

当被问及工人对中国矿区提出的指控时，津巴布韦公共服务、劳工和社会福利部常务秘书西蒙·马桑加（Simon Masanga）表示，他将在本周返回工作岗位后讨论此事。