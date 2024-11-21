2024年11月21日 星期四 下午5:07:19 [台北標準時間]

薯泥

credit: COVER Corp.，下同

VTuber 企業 COVER（カバー株式会社）今（21）日啟動全新自有媒體「COVERedge」（讀作 Coverage），將以多元視角呈現 COVER 的企業理念、挑戰和多樣活動和高速發展的業務等，首日一口氣釋出 8 篇文章，其中包括社長與高階主管的專訪。

COVER 自 2016 年創立，從一開始的 VR 新創公司持續成長，成為以網際網路開展 IP 業務的次世代資訊科技（IT）娛樂企業，旗下有 hololive production 等世界頂級 VTuber 品牌及高度熱情的粉絲社群。

「我們的使命是『打造一個被全世界喜歡的文化』，除了經營 VTuber 業務等源自日本、面向全球的二次元娛樂，並致力開發平台和元宇宙等新型態的傳播方式，運用內容和科技，旨在創造出全世界都會喜愛的虛擬文化。」

本次 COVER 新成立自有媒體「COVERedge」取名有兩層意義。首先是作為「開創並引領新產業」的存在，傳遞 COVER 在產業的Edge（最前端）和公司自身的 Edge（最前線）；其次是成為一個 Coverage（包容、共同創造）所有相關事物的媒體。

COVERedge 從文化、徵才、業務、科技到公司治理，其中兩篇特別報導備受矚目。

談到 COVER 急速擴張的關鍵是人資部門，COVER 人事部徵才團隊經理坂本香菜子，管理部兼人事部部長、執行董事加藤卓兩人首度現身說法。

加藤卓表示，此前從代理商接觸 COVER 與 VTuber、hololive 等名詞，但感受到社長和員工對內容的重視，因此決定轉職加入 COVER，「目前 COVER 員工多達 600 人，但我剛到職時才 60～70 人，當時辦公室只有一層，後勤部門只有三人，如今管理及人事部加總有 40～50 人，實際感受到組織成長日漸強大。」

坂本香菜子則是在 COVER 有兩百位員工的規模加入，她有感 hololive 藉由資訊科技與二次元內容進軍全球的勢頭，因而決定加入 COVER，「親身體驗一家企業成長為全球企業的過程是非常罕見的經歷，我強烈希望能在這人生僅有的一次機會中，親身體會其成長的過程。」

入職至今員工人數增加了 10 倍，加藤卓表示 COVER 的公司文化從未改變，「這裡有很多非常認真且珍視自家內容的員工，即便公司規模不斷壯大，大家仍維持謹慎且勇於嘗試新事物的意識。即便是在龐大的公司架構，依然培養出尊重個人特質的文化。」

坂本香菜子則指出公司員工有明確的共同願景「要走向世界！」（世界に行くぞ！）儘管部門不同，但大家都以成為全球企業為目標，彼此切磋琢磨、跨部門攜手合作，員工之間自然緊密連結。「頻繁的內部交流也是COVER的特色。每月固定舉辦的全公司線上會議非常溫馨，聊天室會對報告內容發大量評論和表情符號。」

加藤卓則透露，COVER 內部使用 Slack 溝通，除了工作頻道外，還有專門的興趣頻道，遊戲、漫畫、煮飯等多達 100 個，這些頻道有助跨部門員工交流，「我有加撲克牌的頻道」。

兩人分享 COVER 徵才時最看重的特質，以及社內細部的運作模式，如部門主管與新入社員每三個月開一次會，以評估業務進展、設定目標並制定行動計劃，包括一些關鍵數字：

COVER 每個月大約有 15 至 20 名新員工加入，雖然新進員工很多，但離職率卻只有 10% 左右 大家可能會以為公司加班加很兇，但 COVER 平均每人加班時間其實只有每月約 12 小時 每年舉辦一次線下的全社會議，表彰傑出員工和舉辦工作坊 新人入社會在 Slack 全社頻道自我介紹，各部門會舉辦歡迎午餐會 每月一次的線上全社大會除了高層演講，還會有各部門專案發表，讓大家更了解公司現況 全社員 10％ 是外籍員工，公司支援每年最高 10 萬日圓語言學習制度，內部舉辦海外文化培訓 最終目標是將海外員工比例提高到 20％，推進公司內部的多語言對應，如資料與說明文件改為日英對照

COVER 共同創辦人兼社長、執行長谷郷元昭（暱稱 Yagoo）也有接受採訪，他表示 COVER 正歷經公司二度創業的階段，將 VTuber 視為 UGC（使用者創作內容）事業的進化形態，以挑戰創造未來的娛樂產業。

被問到 8 年前是堅持什麼樣的理念和想法來創業？Yagoo 表示當初強烈抱持「希望創造一個從日本出發，向世界推進的娛樂公司」，如今在日本國內有一定基礎，目前為止勉強能生存，但未來 10、20 年高齡日本人口銳減，僅在國內是無法生存的。

「我們這一代被稱為『逃避責任的世代』（逃げ切り世代），身為當事者並不需要直面這些事實，似乎也不需要認真面對日益衰退的日本經濟，一切似乎都能『混過去』。但如果自己經營公司，我就必須面對日本所面臨的挑戰，並且對下一代負起責任，這是我從一開始就堅持的強烈信念。」

因此，COVER 選了日本的強項「二次元內容」作為邁向世界的主題，並再次感受該領域的巨大潛力，「目前在 IT 和娛樂領域能從日本走向世界的公司不多，但日本動畫市場過去 10 年成長至少一倍，2022 年全球日本動畫市場已擴大到約 3 兆日元。」

「如果hololive production 能融入這一脈絡，完全有可能將市場擴展到全球。為實現這一目標，我們不是要憑一己之力開拓世界市場，而需要與動畫相關等企業合作，攜手將源自日本的事業推向全球。」

2020 年起 hololive 擴張印尼 holoID 與英語組 holoEN，並在今年 7 月成立北美據點 COVER USA，Yagoo 認為 VTuber 在日本已經漸漸為人所知，特別是年輕人與 Z 世代，為成為真正的主流，COVER 正強化融合國內外 IP 媒體。

Yagoo 舉例，像 2023 年 8 月與讀賣巨人隊合作，今年 7 月更與 MLB 首度合作，佩克拉、鯊鯊、星街登洛杉磯道奇隊主場表演，「我們希望能透過能動員 5 萬觀眾的球隊主舞台上，藉由跨越國界與文化的合作，使 VTuber 能撇除偏見被各國、各世代的觀眾接受。」

談到沙盒遊戲《HoloEarth》，Yagoo 說科技進步與新的娛樂形式之間有強烈因果關係，如皮克斯動畫工作室發跡自電腦科學的特效崛起，他說 VTuber 也是基於先進科技誕生的娛樂形式，並相信結合元宇宙等新技術能夠創造新的世界，因而推進《HoloEarth》。

此外，Yagoo 希望藉由 hololive production 降低創作門檻，朝著「每個人都能成為創作者」的社會邁進，「為此，我們的願景是在運用科技的同時，作為一個平台企業，為創作者提供內容創作的場域和價值。」

「目前我們可能給人的印象仍停留在 YouTube 的藝人製作公司，缺乏平台服務商的形象，但我們希望在未來發展元宇宙等領域時，能夠展現更多平台服務供應商的一面。」

他以二手交易平台 Mercari 舉例，提供賣家超商輕鬆寄送等便利措施，從而創造買家增加的良性循環，「我們也希望透過開發賦能創作者的工具和設備投資，吸引更多有魅力的創作者加入，進而帶來更多粉絲。」

這裡的「創作者」不僅是 VTuber、插畫師（繪師）或設計師，還包括製作剪輯影片、同人創作等支持 VTuber 的創作者，「甚至有人因為這些應援活動接觸創作，最後成為專業的創作者。在享受 hololive production 的過程中，粉絲技能自然提升，這是最理想的情況。」

Yagoo 在文章中分享自己對 UGC 的看法、公司共同願景及價值觀，最後用一句話形容當今不可同日而語的 COVER 公司：第二次創業（第二創業）。

「2023年我們成功上市，現正站在一個全新的起點。接下來公司將全力以赴拓展海外市場，在日本進一步推動 VTuber 成為主流，同時佈局元宇宙這個長期戰略。目前確實是『二度創業』的時刻。我們希望迎接新的夥伴，並挑戰更大的目標。」