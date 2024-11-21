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（中央社記者張雄風台北21日電）環境部預告加嚴空氣污染防制區劃分標準，且判定方式改為轄內各測站皆須達標，新北市、台中市、彰化縣、南投縣及嘉義市等5縣市懸浮微粒由符合標準改列未符標準。

環境部今天發布新聞稿表示，已預告「直轄市、縣（市）各級空氣污染防制區」修正草案，此次為配合9月30日修正發布的空氣品質標準，採用更嚴格判定方式，除提高濃度要求外，並規定各縣市轄內所有空氣品質監測站必須全數達標，才能列為二級防制區（符合標準區域），取代過往以測站平均判定的方式。

環境部指出，此次被列為三級防制區（未符合標準區域）的縣市並非空氣品質惡化，而是採用更嚴格的標準。

環境部進一步說明，在各項污染物中，懸浮微粒（PM10）三級防制區由6縣市增至11縣市，新增5縣市為新北市、台中市、彰化縣、南投縣及嘉義市。因台灣PM10年平均及日平均標準分別由50及100微克/立方公尺，加嚴為30及75微克/立方公尺，且判定方式改為轄內各測站皆須達標。

另外，細懸浮微粒（PM2.5）三級防制區維持14縣市，而臭氧（O3）除宜蘭縣、花蓮縣及台東縣為二級防制區外，其他縣市仍為三級防制區。

環境部就PM10新增的5縣市補充說明，回顧自民國105年推動污染管制以來，這5個縣市的PM10濃度下降趨勢顯著，不亞於其他縣市，降幅分別為35%、36%、29%、40%及42%。

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環境部指出，藉由劃設空氣污染防制區的管制工具，授權縣市政府採取更積極污染源管制措施，例如加強道路揚塵、露天燃燒及營建施工等污染源的防制作為，以持續降低PM10污染，針對工業排放及交通污染所產生的PM2.5及O3前驅物進行更嚴格的管制。

環境部將偕同地方環保局實施更嚴格管制措施，包含新設污染源採取最佳可行控制技術、既存污染源進行污染削減；此外，三級防制區的空污費費率較高，將投入更多資源於污染管制，促使企業投資污染防制設備，持續改善空氣品質。（編輯：戴光育）1131121