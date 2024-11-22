2024年11月22日 星期五 下午5:04:06 [台北標準時間]

傑克胖

距離前作整整 15 年，以車諾比核電廠為舞台的生存恐怖遊戲《浩劫殺陣 2：車諾比之心》（S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl）歷經多次變故、延期後總算在 11 月 21 日推出。

系列以硬派的開放世界遊戲體驗和大量劇情道德選項聞名，本作更採用新銳的虛幻引擎 5 打造，因此睽違已久的核災廢土可說是深受粉絲期待。如今我們終於能回到篝火旁，再次聽潛行者們屁話、拿著吉他彈唱。

先說結論，《浩劫殺陣 2》的體驗完整保留了系列醍醐味，硬派生存、多樣的特異點與難纏的 AI 讓隔離區難以捉摸，處處充斥磨難卻又有著獨到的魅力。

然而，這些特色不僅在玩法與劇情上展現，你更會在 Bug 和遊戲卡頓上切身感受。若你打算成為第一批進入車諾比的潛行者，比起頂級 PC 可能得先準備好耐心。

《浩劫殺陣 2》延續了系列的世界觀，描述原本居住在本土的主角斯基夫，為了賺錢潛入車諾比隔離區。但誰知道他與夥伴購買的掃描儀，竟被不知名人士奪走，他也因此成為了一名潛行者，並展開隔離區內尋仇的大冒險。

系列的劇本一向頗受好評，本作文本量也十分巨大。多種道德選項，以及建立秩序的紀律團、狂熱的黑石組等各式各樣的勢力，讓你能在糾結中自由決定每個任務的發展路線。

遊戲架構則與《極地戰嚎》、《地平線》等開放世界類似，玩家必須一面推進主線和支線任務，發現更多的藏匿點和神器，好應付更艱難的挑戰。地圖上則會散落多個區域性關卡，供你探索或是取得道具。

因此，比較可惜的是任務與任務間的選項關聯性沒有很高，較難感受到選擇造成的連鎖反應，但整體來說劇本能夠給予優秀評價。

如同潛行者在隔離區內艱難的旅程，以及開發團隊遭遇的世事無常，讓我們把醜話說在前頭。

《浩劫殺陣》系列的核心體驗與隔離區如出一轍，任何踏入廢土的人都要接受磨難（無論是難度還是 Bug 、最佳化），直到你放棄或選擇接受它。

遊戲玩法核心與前作差異不大，裝備與道具系統採用佔格式背包。物品會佔用不同大小的格子、重量，並且有負重限制，超重時就會影響角色行動能力。

主要裝備有三個種類：槍械、護甲、防毒面具。三者都能改造與升級，例如在步槍上安裝瞄具，精準打擊遠距離敵人，或是升級防護服提高輻射、熱保護，讓減少異常狀態對角色的傷害。

本作保留固定生命值系統，一旦你受傷，除非使用醫療物品或食物，否則就不會恢復血量。當角色受傷時還有可能留下傷口，導致流血、不斷地減少生命值，必須用繃帶等道具止血。

地圖上部分區域殘留著輻射，靠近時身上的蓋格計數器會嘎吱作響。在輻射區域內待太久，會讓角色輻射劑量過高陷入異常狀態，需要使用道具緩解。

以上的硬派生存玩法，老玩家或許習以為常，但在現代遊戲習慣和超過 60 平方公里的開放世界地圖上，可能得需要一段時間適應。

在戰鬥方面影響不大，頂多偶爾發生的槍枝故障干擾遊戲節奏。但在比前作大上好幾倍的地圖探索途中，時不時飢餓口渴、輻射、流血、體力不支，就讓探索變成有些惱人的走路模擬器。加上負重會影響耐力，無法快速長途移動對於喜歡撿垃圾的潛行者稍嫌折磨。

雖然這些狀態的確讓遊戲更寫實，也能用對應道具解除。但在地圖遼闊的開放世界中頻繁發生自然就顯得相當不痛快，體力低的時候甚至連跳躍都不行，在探索玩法上沒有太大意義。只存在據點的傳送和倉庫服務，也讓探索過程變得窒礙。

二來是遊戲的最佳化表現有些糟糕，莫名吃資源的紋理和緩慢的渲染讓媒體評測苦不堪言，小則掉幀大則遊戲崩潰，甚至連相對穩定的家機版都有類似狀況發生。

例如本次測試平台 5800X3D＋3080 10GB，在 1080p 解析度、畫面選項全部最低＋DLSS 畫質檔位下，即使最多能跑到 140+ fps，時常瞬間掉幀也會大大影響遊戲體驗。

若調升解析度和畫質，更是會慘到一步一卡、轉身也卡（如下影片），直到筆者忍不住 偷拔了 朋友的 4080 顯示卡來用，卡頓狀況才有所緩解。

好在官方在發售前緊急大規模更新兩次，目前已經解決了部分卡死的問題，比起媒體評測版順暢一些。但以一款 UE5 遊戲來說，在讓人感受到畫面進步前，先一步承受苦痛的確讓人有點失望。

不過，系列核心樂趣仍舊有著高水準表現。

招牌的「特異點」依然充滿創意。火焰、雷電、重力、浮在空中的玻璃和石塊，這些特異點不只是種類繁多、還會成為玩家旅途上的阻礙。想辦法投擲螺栓、在眾多特異點裡找到出路的過程非常有趣，甚至展現了古早味的平台跳躍解謎要素。

大地圖上不時發生的「能量釋放」現象，完美地讓人感受到毀天滅地的壓迫感，在環境氣氛方面值得嘉獎。

另一個表現可圈可點的是裝備系統，你能針對武器裝備的每一個部位做細緻化改造，並選購它的專用配件。像是防護服能夠選擇額外添購背包，或是增加防彈、防污染等套件。

在系列作佔據重要地位的「神器」系統還是老味道。這種帶有副作用和特異功能的裝備雖然沒辦法改造，但不管是拿著探測器進入特異區域搜尋神器的過程，還是設法在有限的裝備孔位中組合神器特效的 Build 玩法都依然健在。

另外，這次部分變異怪物的登場時間比前幾作早了許多，戰鬥方面更有變化，雖然人類敵人的數量和特色甚少，但至少遊戲的豐富度無可挑剔。

總結來說，《浩劫殺陣 2：車諾比之心》依然有著堅挺的骨幹，不僅有豐富的劇本，地圖探索要素雖然有些窒礙，不過內容十分充實。遊戲本體表現不錯，但也得承認 AI 技術和新引擎的最佳化表現有些翻車。

本作是一款需要細嚼慢嚥的遊戲，如果是新玩家想要享受愉快的體驗，你得接納硬派生存帶來的挑戰，並逐步探索它的深層劇情。

老玩家倒是不太需要擔心，《浩劫殺陣 2：車諾比之心》依舊是一款充滿潛行者醍醐味的遊戲。因此，如果你都等了 15 年、不排斥再給開發團隊一些時間修復問題和改善最佳化，不妨等官方釋出修正更新後入手。