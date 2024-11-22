營養師指出，螃蟹營養豐富，不過性寒，吃多容易導致腸胃不適或手腳冰冷，可搭配溫性食材驅寒暖胃，如薑茶、紫蘇等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年9到11月為台灣沿近海域蟳蟹類盛產期，此時正是品嘗肥美螃蟹的最佳時節。營養師沈宛徵指出，螃蟹高蛋白低脂肪，還富含微量元素，特別是鋅有助免疫力提升，秋冬防感冒。不過螃蟹性寒，吃多容易導致腸胃不適或手腳冰冷，記得搭配溫性食材來中和，如薑茶、紫蘇、酒釀或黃酒，有助驅寒暖胃。

沈宛徵在臉書專頁「沈宛徵營養師」發文指出，螃蟹雖美味，富含優質蛋白，能夠幫助身體修復組織，還含有不飽和脂肪酸，有助於心血管健康；同時還是「微量元素寶庫」，含有豐富的鋅、硒、銅等微量元素，特別是鋅有助於免疫力提升。

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但她提醒，螃蟹雖美味，但也不可無所忌憚地吃。例如蟹黃蟹膏營養豐富，內含脂溶性維生素A與D，但同時也是膽固醇的「重災區」，適量吃不傷身。

4招健康吃 顧「心」少碰蟹膏、黃

想要健康地享受這份大自然的饋贈，沈宛徵建議：

●注意食量，切勿過量：成人每餐以約200克蟹肉為宜（大概1隻螃蟹）。高膽固醇族群（如心血管疾病患者），盡量少碰蟹黃蟹膏，聚焦在蟹肉部分。

●別忘了搭配「蟹友」：螃蟹性寒，吃多容易導致腸胃不適或手腳冰冷，記得搭配一些「溫性」食材來中和，如薑茶，螃蟹搭薑，溫胃去寒；紫蘇，常見於蒸螃蟹的配料，能暖胃散寒；或酒釀、黃酒，小酌一點能驅寒，但注意適量，酒精適合提鮮可別多喝。

●過敏別碰：海鮮過敏的人切勿冒險，以免引起蕁麻疹或過敏反應。

●避免過夜或久放：螃蟹容易被細菌污染，吃剩的螃蟹最好冷藏後徹底加熱再吃，再食避免生食風險高。

自組螃蟹套餐 驅寒暖胃還控熱量

另，沈宛徵推薦自組「螃蟹套餐」，以清蒸螃蟹做主角，保留原味低熱量；配菜豆腐墊底，酒釀提鮮，充植物性蛋白與暖身效果，加上熱炒鮮蔬，膳食纖維營養滿分；薑絲雞湯是驅寒最佳拍檔；飲品可選枸杞紅棗茶，養顏暖胃。

並科普小知識，螃蟹的兩隻鉗子功能不一樣，「主鉗」更大更有力，負責攻擊和防禦；「副鉗」較小，靈活，主要用來撕裂食物。所以，吃蟹時記得兩隻鉗子都不要浪費，裡面滿是精華。

她表示，吃當季螃蟹，品的是時令之鮮，享的是營養之美，但記得保持適量，合理搭配。如果能細細品味，搭配健康知識，這才是吃蟹的最佳「營養攻略」！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

營養師表示，吃蟹時記得兩隻鉗子都不要浪費，裡面滿是精華；示意圖。（圖取自freepik）

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