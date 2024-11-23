前員工爆寧波火鍋店用殭屍肉做牛肉丸 顧客拉肚子

【新唐人北京時間2024年11月24日訊】大陸食品安全問題不斷翻新。近日，浙江寧波一火鍋店前員工曝光火鍋店用「殭屍肉」打成肉末做牛肉丸，有顧客吃一次就拉肚子等，話題衝上熱搜榜。

海南廣播電視總台報導，11月22日，浙江寧波一火鍋店前員工爆料稱，火鍋店給顧客食用的都是廉價的殭屍肉，「廢肉」就打成末做手工牛肉丸，菜單上的祕制鮮牛肉是用殭屍肉的邊角料醃製而成。

「有些肉都發黑了，醃一下給客人吃，有時候客人吃出臭味，老闆就解釋說醃製的牛肉就是這個味道。」

前員工爆料稱，鍋底裡經常會出現頭髮或石子，有些顧客吃一次就拉肚子，店裡的裝修完全不達標，後廚的衛生狀況也令人擔憂。

上述消息一曝光，立即在大陸網絡上引起大陸網友關注和評論。

「難怪，我腸胃不好，每次吃外面的肉包子，肉丸經常拉肚子~」

「丸子，包子，餃子，餡餅啥的能不能用好肉用腳趾頭想都能想出來，有些東西全國通用」

「我現在買包子都不敢買肉餡的，都是買芋頭包、粉絲包、青菜包、豆沙包、花生芝麻包等等素餡的，就是怕吃到不好的肉……」

「本人在一餐廳吃飯點了份咕嚕肉，吃的時候感覺不像是豬肉。詢問商家，商家一口咬定是豬肉，但我怎麼都感覺不像是豬肉，因為害怕店家搞些什麼古靈精怪的肉來冒充，但又不想沒證據的情況下去投訴商家，所以想著自己掏錢去檢測一下這份咕嚕肉是否豬肉，打了12315，打了食品監督局，兩個單位推薦的檢測機構都說不接受個人送檢。真是求真相無門。現在的食品安全監管真是一言難盡。」

「一句話就是，外面的東西少吃，都是一些沒有賣完的肉，邊角料，凍肉，用來做包子，包餃子，病從口入，確實是這樣。」

「關鍵是被曝光了老闆還是好好的，最多罰款，要是得坐牢，你看看效果咋樣。」

近日，《山東交通廣播》也上傳了一段視頻，某外賣員在視頻中控訴某黃燜雞米飯商家，直言就是免費送給他，他都不吃，商家的後廚地上堆滿了一地的殭屍肉、冷凍肉，然後用高壓鍋悶出來，加上各種調料，一般人很難分辨出來是啥肉。

該外賣員還表示「每次取餐時，聞到那個味道就想吐。」「已經對這個行業徹底失望。」

什麼是「殭屍肉」？專家指出，所謂的殭屍肉其實是指已經過期腐爛的肉，或者是經過不潔處理的肉類。一是指冷凍年限長達數十年的陳年走私凍肉。二是指冷凍時間超過保質期的走私凍肉，凍齡一般為幾年。

這種變質肉，往往價格低廉，黑心商家為了降低成本，就會用這些肉類加工成菜品，將會對消費者的健康構成嚴重威脅。因為這些肉可能受到細菌和病毒的污染，食用後容易導致食物中毒、寄生蟲或者病毒感染等健康問題。

那麼如何分辨「殭屍肉」呢？新鮮肉通常會呈現鮮紅色或者淡紅色，按按壓一下會恢復，而「殭屍肉」則會發白，新鮮肉有淡淡的腥味，「殭屍肉」則有腐臭味，一般人新鮮不新鮮是能辨別出來，但做成外賣因為沒有見到食物烹飪過程，黑心商家以次充好，顧客完全不知道。

（責任編輯：林清）

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