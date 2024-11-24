美國爆發李斯特菌中毒事件，11人確診，9人住院，1名嬰兒死亡。CDC確認疫情源頭為南卡羅來納州「御香食品」的肉類及家禽產品。 圖：翻攝自美國FSIS 網站

美國近期爆發嚴重李斯特菌中毒事件，截至本月 22 日，已有 11 人確診感染，其中，9 人住院治療，並造成 1 名嬰兒死亡。美國疾病管制與預防中心（CDC）追查疫情源頭，確認與南卡羅來納州一家由華裔夫妻經營的「御香食品」（Yu Shang Food）所生產的肉類及家禽產品有關。

據外媒報導指出，CDC表示，這起疫情最早於今年 10 月被發現，當局在例行檢測時確認御香食品的產品，及生產環境受到李斯特菌污染。11 月 9 日，御香食品主動回收超過 7.2 萬磅疑似受污染的產品，包括雞爪、鴨頸、牛小腿及豬骨等，這些產品已銷往全美多地零售商，並透過線上平台進行銷售。

儘管部分產品已被召回，目前感染範圍涉及多個州，包括南卡羅來納州及加州。在加州，1 名懷有雙胞胎的孕婦感染後，2 名嬰兒均不幸死亡，其中，1 名胎兒樣本中檢出李斯特菌，該母親與胎兒均被計入確診病例中，直至目前為止，已累計有 9 名患者因病情嚴重住院治療。

李斯特菌感染的常見症狀包括發燒、肌肉酸痛、嘔吐及腹瀉，而較嚴重的情況可能引發頭痛、意識混亂或抽搐等神經系統疾病。特別是孕婦、嬰幼兒、老年人及免疫功能較弱的人群，受到感染的風險更高。CDC 指出，李斯特菌感染的潛伏期可長達數小時至三個月，這使得確定感染源變得更加困難。目前，CDC 透過對病例樣本的檢測以及與患者的訪談，確認此次李斯特菌疫情的主要來源是御香食品的產品。