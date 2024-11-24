2024/11/24 02:51

〔中央社〕各國今天在聯合國氣候會議達成協議，允許富裕國家向開發中國家購買「碳信用額度」（carbon credit，俗稱碳權）。專家擔憂相關框架可能遭利用來粉飾減排目標。

法新社報導，在聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議（COP29）加時會議中做出的這項決議，代表多年來的棘手氣候談判邁出重要一步。決議達成之際，與會官員爆出熱烈掌聲。

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這項框架協議被稱為「第6條」（Article 6），內容涵蓋國家之間的碳權直接貿易和聯合國支持的獨立市場。

碳信用額度是指允許排放定量溫室氣體的許可額度。富有的污染國可向其他在本國減排目標上做得更好的國家購買排放額度。

支持者表示，聯合國支持的碳交易框架可為開發中國家帶來大量直接投資。

批評者則擔心，若設置不當，相關計畫可能損及遏制全球暖化的努力。

目前，碳信用額度主要透過企業在醜聞充斥、未受監管的市場進行交易。

部分專家擔心，各國可能透過碳權交易系統進行交易，進而掩蓋其未能真正減少溫室氣體排放的事實。1131124

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