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（中央社記者潘智義台北25日電）台灣集中保管結算所今天與台灣原住民族歷屆鄉鎮市區長總會，共同簽署合作意向書（MOU），成為首家與原鄉總會攜手推動原鄉土地保育造林，推廣原住民族文化傳承的企業。

集保表示，此項合作不僅共同創造自然碳匯，並將進一步助力企業實現ESG（環境保護、社會責任、公司治理）目標，促進永續發展。

集保解釋，企業除交易「碳權」符合法規，有利產品外銷歐盟抵減碳邊境稅之外，購買原鄉碳匯ESG公益平台的「碳匯」，更是達到碳中和，具體保護台灣山林，達到減碳目的最好的選項之一；具體做法包括將平台收取費用，提供給原住民做山林保護工作。

集保結算所本次與原鄉總會合作計畫為期5年，未來將由原鄉總會整合原住民族、專家學者、查驗證機構、法律及會計事務所等機構組成專業團隊，規劃原鄉碳匯養護專案，並透過其建置原鄉碳匯ESG公益平台，媒合企業與原住民族相關組織。

企業即可透過專案支持山林保育或推廣原住民族作物與工藝品等公益活動，並取得自然碳匯，達到環境、企業與原住民族3贏綜效。

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集保結算所董事長林丙輝表示，近年積極推動減碳與淨零排放，除今年將達成組織碳中和之外，後續將持續朝2030年淨零排放的目標邁進。

此外，林丙輝說，集保結算所秉持「利他共好」的核心理念，在推動綠色轉型的同時，同步響應聯合國永續發展目標（SDGs），本次與原鄉總會合作原鄉碳匯專案，不僅促進企業自身的淨零排放，也為原鄉文化與經濟發展注入活力，貢獻台灣這塊土地。（編輯：潘羿菁）1131125