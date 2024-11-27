美國加州州長葛文·紐森（Gavin Newsom）(左)在週一發表聲明，向即將上任的前總統川普發出警告，表示如果川普取消每輛 7,500 美元的聯邦電動車補貼，加州將自行出資繼續提供補貼，確保居民能夠繼續購買零排放車輛。 圖:達志影像/美聯社

美國加州州長葛文·紐森（Gavin Newsom）在週一發表聲明，向即將上任的前總統川普發出警告，表示如果川普取消每輛 7,500 美元的聯邦電動車補貼，加州將自行出資繼續提供補貼，確保居民能夠繼續購買零排放車輛。民主黨籍的紐森之前也聲明，不會配合川普的驅逐非法移民政策。

紐森的聲明來自於加州在全球經濟中的重要地位。根據最新數據，加州 2023 年的 GDP 達到 3.8 兆美元，僅次於德國和日本，排在全球第五。這使得加州在未來幾年可能成為美國權力鬥爭的焦點之一。

紐森強調，加州居民對於零排放車輛的需求持續增長，並且證明了氣候懷疑論者的錯誤。他表示：「如果川普政府取消聯邦稅收抵免，我們將加倍努力，履行對清潔空氣和綠色就業的承諾。」

根據加州最新數據，2024 年第三季度，該州居民購買了 115,897 輛零排放車輛（ZEV），佔總新車銷售量的 26.4%。這使得加州的零排放車輛總數突破了 200 萬輛的大關。值得注意的是，兩年前該州剛剛突破了 100 萬輛的里程碑。

紐森與川普的衝突並非首次，兩人曾在汽車排放問題上正面交鋒。加州長期以來在空氣污染治理方面擁有優於聯邦政府的權力，根據 1970 年《清潔空氣法案》規定，加州可以制定比聯邦政府更嚴格的排放標準。然而，川普政府在 2019 年通過「安全汽車規則」，試圖剝奪加州的這一豁免權。隨後，加州聯同其他州對川普政府提起訴訟，最終由於拜登上台後推翻了相關法規，爭端才得以結束。

隨著川普可能再次競選總統，這一爭端很可能會再度上演。紐森已經要求加州議會在 12 月召開特別會議，討論增加訴訟資金，以便為未來可能的法律挑戰做準備。回顧川普的首個任期，加州曾向聯邦政府提起 120 起訴訟。

儘管川普的過渡團隊表示，若當選將取消這項電動車補貼，但根據程序，這一決定需要國會批准。川普若選上，無疑將把這一政策視為攻擊拜登政府氣候議程的重點。

加州的立法規定，到 2035 年，該州所有新售的乘用車和輕型卡車必須為零排放車輛，而同年銷售的重型卡車中也需有一半為電動車。這使得即使補貼政策變動，電動車的比例仍將穩步增長。