感恩節火雞大餐 別忘炊火和食品安全

【新唐人北京時間2024年11月29日訊】感恩節是美國人閤家團聚的日子，專家提示，人們放鬆並享受假期的同時，但也要注意炊火和食品安全。

火雞大餐一直是感恩節的傳統主角，據火雞生產商Butterball 稱，近 90% 的美國人計劃在今年的感恩節享受火雞大餐。

不過，專家提醒，生的火雞可能藏有致病細菌，如沙門氏菌、彎曲桿菌和其他病菌，必須安全地處理火雞，以防止這些病菌污染冰箱、水槽和廚房，否則可能引發疾病。

羅格斯大學食品科學專家Donald Schaffner：「專家建議人們不要在水槽里清洗火雞。當你在水槽里洗火雞時，你實際上可以將細菌從火雞，傳播到廚房的其他地方。這可能會導致交叉污染，並可能導致食源性疾病。」

專家表示，火雞煮到華氏165度（攝氏109度）最安全，必要時最好使用數字溫度計。

與此同時，根據美國國家消防協會的數據，在感恩節，仍然有人用油鍋炸未解凍的火雞，導致燒傷甚至火災等事故發生。

俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心Nicole Bernal博士：「安全油炸火雞的一些技巧是，您要確保火雞完全解凍。此外，切勿將油炸設備或機器放在屋內或車庫內，它需要在通風良好的開放區域使用。」

如果不幸在油炸冷凍火雞時，導致燒傷，專家表示…

Nicole Bernal博士：「如果只是小水泡，你可以在塗上抗生素軟膏和用創可貼，把它蓋住。如果您發現燒傷比手掌還大，我真的建議您第二天去門診或急診室，或緊急護理室。」

新唐人電視台記者秦悅紐約報導

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