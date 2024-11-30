美國亞利桑那州的農產品公司 SunFed Produce 已主動召回疑似受沙門氏菌污染的小黃瓜。 圖：翻攝自X / @nypost

亞利桑那州的農產品公司 SunFed Produce 宣布，為確保食品安全，已主動召回在美國26州和加拿大部分地區銷售的小黃瓜。美國疾病控制預防中心（CDC）指出，目前已有19個州共68人因疑似與這批小黃瓜相關的沙門氏菌感染而生病，但尚無死亡病例報告。

根據美國食品藥品監督管理局（FDA）透露，此次召回涉及自10月12日至11月26日期間銷售的美國產小黃瓜。SunFed Produce 總裁克雷格·斯萊特（Craig Slate）聲明表示，正在與相關部門及供應農場合作找出污染源頭，並強調公司一接獲通知，便迅速下架可能受污染的產品。

根據美國ABC新聞報導，美國疾病控制預防中心（CDC）表示，沙門氏菌感染通常源於不良衛生習慣或使用受污染的灌溉水，可能症狀包括腹瀉、發燒及胃痙攣。嚴重情況下，感染可能擴散至身體其他部位，甚至威脅生命。

SunFed Produce 已聯繫相關買家，要求下架並停止銷售受影響的小黃瓜。公司強調，召回僅限於特定批次，其他產品不受影響。影響範圍包括加利福尼亞州、紐約州和德克薩斯州等美國多州。消費者若有疑慮可透過 SunFed 公司官網或食品安全機構查詢更多資訊。

食品安全專家建議，購買疑似受污染產品的消費者應立即檢查冰箱，丟棄疑似受影響的小黃瓜，並徹底清潔曾接觸產品的表面。如感到不適，應及時就醫。