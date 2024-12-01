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（中央社記者謝方娪台北1日電）金管會今年前11月合計開罰金融業及上市櫃公司等新台幣1億6226.5萬元，下探至少近6年同期新低，年減逾3成，若全年罰鍰未破1億7579萬元，全年罰鍰總額可能創下2013年以來近12年新低。

金管會今年截至11月底累計對金融業及上市櫃公司等開罰1億6226.5萬元，3大業務局中，僅證期局開罰金額較2023年同期走升，銀行局及保險局開罰金額雙雙走低，又以銀行局罰鍰金額下滑最劇烈。

根據金管會資料，銀行局今年前11月僅開罰4274.5萬元，年減7615萬元，減幅高達64.05%，罰鍰件數18件，年減5件。

金管會銀行局副局長林志吉說明，今年金融機構無論內控、法遵乃至於員工挪用款項等缺失案件相對較少，罰鍰總額因此下降。

若觀察2023年同期，有金控大股東干政、銀行行員涉助詐騙集團洗錢等較大罰單，也相對墊高比較基期。

保險局前11月開罰4530萬元，年減10.56%，罰鍰件數24件，年減2件；證期局前11月對證券期貨投信投顧業及上市櫃公司等合計開罰7422萬元，年增9.21%，開罰件數合計235件，年增27件。

金管會今年編列罰款預算為2億7468.2萬元，截至11月底罰鍰總額1億6226.5萬元，僅達編列預算數的59%，全年應難達標。

林志吉強調，裁罰僅是手段，身為監理機關，希望金融機構更落實法令遵循及內部控制、掃除弊端，金管會不以裁罰總額論當年度金融機構是好學生還是壞學生，但主管機關期待金融業更奉公守法。

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金管會主秘蔡福隆表示，金管會裁罰是手段但並非目的，近年金管會強調內部控制，相信金融機構已有非常高的警覺及意識，因此今年理專弊端或公司治理案件相對發生得少。

蔡福隆強調，金融機構警覺提高、守法意識強化，帶動罰款下滑，不意味金管會對金融檢查及監理有所鬆懈，主委彭金隆強調發展與安全並進，不會僅著墨發展，安全亦同等重要，無論業務局或檢查局都會在監理面繼續強化。（編輯：林淑媛）1131201