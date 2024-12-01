以色列星期六(11月30日)空袭加沙地带的一辆汽车，造成包括世界中央厨房(WCK)员工在内的五人死亡。该慈善机构表示，在以色列军方称空袭目标是一名WCK的员工后，正在“紧急寻求获得更多详细情况”。以色列认为，这名员工参与了引发这次战争的哈马斯袭击。

WCK在一封电子邮件中表示，这次空袭让他们“悲痛欲绝”，他们不知道车上任何人据称与2023年10月7日的哈马斯恐怖袭击有关联，并表示他们获取的“信息不全”。WCK表示，已暂停在加沙的行动。

今年早些时候，以色列的袭击造成WCK七名员工死亡，其中大多数是外国人，该慈善机构在加沙的援助工作因此暂停。

以色列军方在一份声明中表示，据称10月7日的袭击者曾与WCK合作，并要求“国际社会和WCK管理层的高级官员澄清”此事的起因。

尽管以色列和真主党之间的停火协议似乎得以维持，但加沙的暴力冲突仍在继续，尽管偶尔发生的一些事件考验了协议的脆弱性。以色列星期六袭击了叙利亚与黎巴嫩边境沿线以方称的真主党武器走私地点。

哈马斯和真主党已被美国、英国和其他西方国家认定为恐怖组织。

援助机构称，向加沙运送援助是件危险的工作，这次车辆被攻击是最新的发展。这场战争在加沙引发了一场人道主义危机，导致当地230万人口中的大部分流离失所，并引发了大范围的饥饿。

世界中央厨房为自然灾害后需要帮助的人或正在经历冲突的人提供餐食。它的团队经常成为加沙那些难以养活自己的人们的生命线。

巴勒斯坦卫生官员穆尼尔·阿尔布尔什(Muneer Alboursh)证实了这次袭击。加沙的一名援助人员证实，三名遇难者是WCK的员工。由于未获授权接受媒体采访，这位援助人员不愿透露姓名。

在加沙南部城市汗尤尼斯的纳赛尔医院，一名妇女举着印有WCK标志的员工徽章，上面写着“合同商”字样，以及一名据称在袭击中丧生的男子的名字。医院的地板上散落着一些物品——烧毁的手机、手表和印有WCK标志的贴纸。

纳兹米·艾哈迈德说，他的侄子过去一年一直在WCK工作。他说，他当时正开车去这家慈善机构的厨房和仓库。

“今天，他像往常一样出去工作……却在没有任何事先警告和任何理由的情况下成为了袭击目标，”艾哈迈德说。

今年4 月，对WCK援助车队的袭击造成7名员工死亡——三名英国公民、波兰人和澳大利亚人、一名加拿大和美国双重国籍者和一名巴勒斯坦人。以色列军方称这次袭击是一个错误。

这次袭击引发了国际社会的强烈抗议，包括WCK在内的几个援助组织短暂暂停了对加沙的援助。该组织称，8月份，另一名巴勒斯坦的WCK员工被以色列空袭的弹片炸死。

以色列星期六发动的另外一次空袭，击中了汗尤尼斯食品分发点附近的一辆汽车，造成 13人死亡，其中包括聚集在一起领取援助的儿童。汗尤尼斯的纳赛尔医院接收了这些尸体。

停火协议似乎得以维持

以色列和哈马斯之间达成停火协议的努力屡屡受挫。但美法斡旋的黎巴嫩协议在星期三生效后似乎得以维持。

以色列军方星期六表示，在停火协议生效后，以色列袭击了用于从叙利亚向黎巴嫩走私武器的场所，军方称这是违反协议的行为。

叙利亚当局、真主党或监视当地冲突的活动人士均未立即发表评论。自停火协议开始以来，以色列飞机多次以违反停火为由袭击黎巴嫩境内的真主党目标。

以色列对叙利亚的袭击发生之际，那里的反政府武装在一次突袭中攻占了该国最大的城市阿勒颇，这给这个饱受战争蹂躏的地区带来了新的不确定性。

以色列和伊朗支持的真主党之间的停火协议呼吁先停火两个月，在此期间，武装分子将撤退至黎巴嫩利塔尼河以北，以色列军队将返回边境以方一侧。

尽管以色列和黎巴嫩军方警告人们要远离某些地区，但许多黎巴嫩人，120万流离失所者中的一些人，仍在川流不息的南行，返回他们的家园。

“日复一日地我们将恢复正常生活，”提尔的一家咖啡馆老板穆斯塔法·巴达维 (Mustafa Badawi)说。

黎巴嫩境内遭到新的袭击

黎巴嫩国家通讯社报道称，以色列无人机袭击了Rub Thalatheen村，造成两人死亡，两人受伤。报道称，另一次无人机袭击击中了南部村庄Majdal Zoun的一辆汽车，黎巴嫩卫生部称有三人受伤，其中包括一名7岁的儿童。

以色列军方星期六早些时候表示，其部队一直在该地区采取行动疏远“嫌疑人”。以色列军队在60天的停火期内逐步撤离之前,将一直留在黎巴嫩南部。对此，以色列军方没有详细说明。

以色列表示，它保留对任何被认为违反协议规定的行为进行打击的权利。以色列已将让数万名流离失所的以色列人返回家园作为以色列与真主党作战的目标。但以色列人一直对返回家园感到担忧。

真主党2023年10月8日开始袭击以色列，以此声援巴勒斯坦激进组织哈马斯及其前一天对以色列南部的袭击。以色列和真主党持续跨境交战近一年，直到以色列通过袭击导致战争升级。这次袭击引爆了真主党战斗人员使用的数百台传呼机和对讲机。随后，以色列发动了猛烈的空中轰炸行动，炸死了包括哈桑·纳斯鲁拉在内的许多真主党领导人，并于10月初发动了地面入侵。

据黎巴嫩卫生官员称，在这场冲突期间，以色列在黎巴嫩的炮火攻击已造成3千760多人死亡，其中许多人是平民。战斗造成以色列70多人死亡——其中一半以上是平民——以及数十名在黎巴嫩南部作战的以色列士兵。

加沙战争是由哈马斯2023年10月的袭击引发的，这次袭击造成1千200人死亡，其中大部分是平民，哈马斯还劫持了约250名人质。据当地卫生官员称，以色列的报复性攻势已造成4万4千多名巴勒斯坦人死亡，他们在统计时不区分平民和战斗人员，但他们表示，死者中有一半以上是妇女和儿童。

(本文依据了美联社的报道。)