世界各国将在周末完成一项解决全球塑料污染危机的条约谈判。

他们的会议将在星期日(12月1日)或星期一早上在韩国釜山结束，许多环保组织也纷纷出席，推动达成一项条约，解决塑料制品的生产量和在塑料产品中含有有毒化学物质的问题。

绿色和平组织说，星期六派出四名国际活动人士前往韩国大山(Daesan)，登上一艘驶入港口装载用于制造塑料的化学品的油轮，以增加压力。

绿色和平组织釜山代表团团长格雷厄姆·福布斯(Graham Forbes)说，此次行动是为了提醒世界领导人，他们面临明确的选择：签署一项保护人类和地球的条约，或是与产业结盟，牺牲每个人和子孙后代的健康。

这是有关塑料的情况：

全世界每年生产4亿多吨的新塑料。

塑料的使用过去30年来增长了四倍。塑料无处不在。联合国说，每天有相当于2,000辆垃圾车的塑料被倒进世界各地的海洋、河流和湖泊中。大多数国家同意在2024年底前达成第一个具有法律约束力的全球塑料污染协议，包括海洋污染。

如果政策不发生变化，到2040年塑料产量可能增长约70%。政府间经济合作与发展组织的数据显示，到2040年，全球塑料的生产和使用将达到7.36亿吨。

巴拿马正在牵头让条约解决塑料生产急剧增长的问题，该条约得到100多个国家的支持。巴拿马代表团团长胡安·卡洛斯·蒙特雷(Juan Carlos Monterrey)说，塑料实在太多了。

他在访问中说，“如果条约不包括生产，这不仅会让人伤心，条约也可能被称为漂绿回收条约，而不是塑料条约，”“因为这个问题不会得到解决。”

中国、美国和德国是最大的塑料生产国。

塑料工业协会说，中国2023年已经成为塑料产品最大的出口国，其次是德国和美国。

协会说，这三个国家合计占全球塑料贸易总额的33%。

美国代表团的一名高级成员星期六对美联社说，美国支持条约包括塑料供应或生产的条款。

多数塑料沦为废品

不到10%的塑料被回收。世界上大多数塑料都被送往垃圾填埋场、污染环境或被焚烧。

明德鲁基金会(Minderoo Foundation)塑料与人类健康负责人莎拉·邓洛普(Sarah Dunlop)说，化学物质正从塑料中渗出，“让我们生病”。

国际土著人民塑料论坛星期六在会谈间隙举办了一场关于塑料影响的活动。他们希望条约充分承认他们的权利，以及享有健康、清洁、安全和可持续环境的普世人权。德克萨斯州卡里索/科梅克鲁多族(Carrizo/Comecrudo Nation)的胡安·曼西亚斯(Juan Mancias)谈到感觉与土地的精神连接。

他说，“五百年前，我们有干净的水、干净的空气，而且没有塑料，”“发生了什么？”

很多塑料用于包装

联合国统计，约有40%的塑料用于包装。这包括一次性塑料食品和饮料容器--水瓶、外卖盒子、咖啡盖、吸管和购物袋--，最终往往会污染环境。

联合国环境规划署执行主任英格·安德森(Inger Andersen)在会上说，条约必须解决这一问题。

她说，“有哪些特定的塑料制品是我们生活中可以没有的，那些经常泄漏到环境中的塑料制品？这些物品有替代品吗？这是一个我们必须同意的问题。”

(本文依据了美联社的报道。)