▲預防流感除施打流感疫苗，戴口罩、勤洗手也很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林俊嘉）

文／林俊嘉

就讀幼兒園小班的葳葳（化名）發高燒2天，加上食慾及精神不振，父母心急如焚，因而帶來兒科門診，經快篩檢驗確定得到Ａ型流感，立刻投予抗流感藥物，葳葳也在幾天後完全退燒，恢復體力及食慾，父母這才放心不少。

進入冬季，呼吸道感染的病例數持續上升，這當中尤以流感病毒最需當心，小兒科門診中，有的流感病童嚴重到必須住院治療。

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▲最近呼吸道感染的病例上升，小兒科門診病童數增加；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／林俊嘉）

症狀較一般感冒嚴重 病程也較長

臨床上雖然流感與一般感冒有些不易區分，但一般而言，流感的症狀較一般感冒來得嚴重，病程持續時間也較長。且流感的爆發流行更加快速、散播範圍也更為廣泛，還會產生嚴重併發症及死亡；尤其是65歲以上長者、幼童、孕婦、免疫功能不全者及具慢性疾病等高風險族群。

流感主要是透過呼吸道的飛沫傳染，經由感染者咳嗽或打噴嚏產生之飛沫而傳染給其他人；另外，流感亦可經由接觸傳染，例如：手接觸到被口沫或鼻涕等黏液污染之物品表面，再碰觸自己的嘴巴、鼻子或眼睛而造成病毒傳染。

6個月內嬰兒之父母可公費打疫苗

預防流感最好的方法就是施打流感疫苗，由於每年流行的病毒株不同，所以每年都要重新接種，才能獲得較佳的保護力。值得一提的是小於6個月大的嬰兒雖屬流感重症的高風險族群，但這些寶寶還不適合接種流感疫苗，因此6個月內嬰兒之父母也已列為公費疫苗接種對象，爸媽們要記得施打流感疫苗，保護自己也保護寶寶。

提醒家長，小孩一旦出現發燒、咳嗽等類流感症狀，或是有明確接觸史並已有流感相關症狀者，應戴上口罩並及早就醫，以防引起嚴重併發症，如出現呼吸困難、呼吸急促、血痰或痰液變濃、意識改變、低血壓等危險徵兆時，更應儘速轉診至大醫院就醫。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院小兒科醫師）

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